Geçtiğimiz ayda da sık sık depremle gündeme gelen ülkemiz bir kez daha sallandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ’da 5 şiddetinde deprem gerçekleşti.

Son dönemlerde ülkemizde sık sık depremler gerçekleştiği biliniyor, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ege bölgelerimiz sık sık depremle anılıyor. Son olarak merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 20:53’te 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sivrice olurken 21,34 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Artçı sarsıntılar devam ediyor

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, ilk sarsıntının ardından bölgede 11 farklı deprem daha kaydedildi. Bu depremlerden biri 3,3, biri de 3,8 şiddetinde oldu. Gün içerisinde de bölgede aralıklı olarak depremler gerçekleştiği gözlemlendi.

Sosyal medyada deprem hakkında paylaşımlarda bulunan vatandaşlara göre sarsıntı Batman, Şanlıurfa ve Elazığ merkezden de hissedildi. Konuyla ilgili uzmanlar da açıklama yapmak için sosyal medyayı tercih etti.

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda deprem hakkında bilgiler verdi. Görür’e göre bu sarsıntı, 6,8 şiddetindeki depremde fayın kırılmayan ucunda gerçekleşti.

Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor

Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülkedir. Ülkemizin özel coğrafi konumu, sürekli olarak farklı tektonik plakalardan gelen basınçla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bu da sık sık orta ölçekli depremler yaşamamıza neden oluyor.

Son dönemde uygulanan corona virüsü tedbirleri ile deprem anında yapılacaklar ise pek örtüşmüyor. Henüz yetkililer can veya mal kaybında dair bir açıklama yapmamış durumda. Vatandaşlarımızın ise sosyal mesafeye her şartta dikkat etmesi gerekiyor. Böylece her türlü olası kötü senaryoya karşı en azından önlem alınmış olacaktır.