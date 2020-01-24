Saat 20.55'te Elazığ Sivrice'de gerçekleşen deprem, merkez üssüne yakın illerde yaşayanları panikletirken çevre ülkelerden de depremin hissedildiğine dair bilgiler geldi.

Ülkemizin gerçeklerinden biri olan deprem, bu akşam bir kez daha Elazığ'da yüzünü gösterdi. Saat 20.55'te meydana gelen sarsıntının büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi tarafından ilk olarak 6,8 olarak açıklandı ve sonrasında 6,5 olarak revize edildi.

AFAD'dan Kızılay'a kadar birçok kurumun seferber olduğu afette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalara göre ölü ve yaralılar bulunuyor. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ederken çevre illerden de haberler gelmeye devam ediyor. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göreyse depremin etkisi Türkiye sınırlarını da aştı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi: 'Depremi 120 milyon kişi hissetmiş olabilir'

6,5 büyüklüğündeki depremi hissedenlerin bölgeler üzerine dağılımını çıkaran Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 120 milyon kişinin depremi hissetmiş olabileceğini duyurdu. Yayınlanan haritaya göre Türkiye dışında deprem; Irak, Suriye, İran, Ermenistan, Lübnan ve İsrail’de de hissedildi.

Bölgedeki göçüklerde çalışmaların devam ettiği şu dakikalarda ölü sayısının 6 olduğu açıklandı. Hayatını kaybedenlerin üçü Elazığ'dan, üçü ise Malatya'dan. Malatya, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Tunceli başta olmak üzere birçok ili etkileyen depremin sonuçlarının daha da ağırlaşmamasını umuyoruz.