Doğalgazla birlikte konutlarda kullanılan elektriğe de zam yapıldı. Mesken aboneleri, elektriği ilk kademede yüzde 15 zamlı ödeyecekler. İşte yeni fiyat tarifesi...

Gece saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde evlerde kullanılan doğalgaza yüzde 30 zam geldiğinden bahsetmiştik. Ancak haziran ayı zamları bununla kalmadı. 1 Haziran itibarıyla elektriğe de zam yapıldı. Elektrik zammı, konutların da aralarında bulunduğu tüm abone gruplarına farklı oranlarda geldi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yeni fiyat tarifelerine yer verildi. Tarifelerdeki yeni fiyatlar; konutlarda yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinde ise yüzde 25 zam gösteriyor. Sıcaklıkların arttığı şu günlerde klima kullanımını bir kez daha gözden geçireceğiz gibi duruyor...

İşte EPDK'nın yeni fiyat tarifesi

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre ilk kademe mesken aboneleri, elektriğin kilovatsaat başına 1 lira 290639 kuruş ödeme yapacaklar. Üst kademe mesken aboneleri ise kilovatsaat başına 1 lira 927977 kuruş ödeme yapacaklar. Kilovatsaat başına fiyat, ilk kademe ticarethanelerde 2 lira 089154 kuruş, üst kademe ticarethanelerde ise 2 lira 780099 kuruş olacak.

Elektrik zammı sosyal medyanın gündeminde

Yaşanan gelişmeler vatandaşların da dikkatinden kaçmadı. Biz de sizler için, elektrik zammıyla ilgili yapılmış bazı paylaşımları derledik...