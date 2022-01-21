Elektrikli Araç Şarjına Yönelik Yönetmelik Hazırlandı

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, elektrikli araçlara verilecek şarj hizmetine yönelik taslak bir yönetmelik oluşturdu. Yönetmelikte fiyatlandırma, hizmet verecek işletme ve faturalandırma hakkında detaylar yer aldı.

Türkiye, geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda 2040 yılına kadar sıfır emisyona ulaşmayı öngören mutabakata imza atmıştı. Aynı zamanda Paris İklim Anlaşması’nı da kabul eden Türkiye’de elektrifikasyona yönelik adımlar atılmaya başladı. Bugünse yeni bir haber, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’ndan (EPDK) geldi.

EPDK, elektrikli araçlarda şarj hizmetine yönelik altyapıya ilişkin bir mevzuat hazırladı. Hazırlanan taslak düzenlemeyle birlikte elektrikli otomobil sahiplerinin Türkiye’de kurulacak şarj hizmetinden nasıl faydalanabileceklerine dair ilk fikirler ortaya kondu. Buna göre araç sahipleri, araçlarını rezervasyonla şarj edebilecek ve istasyonlarda her türlü araca elektrik verecek altyapı bulundurulacak. İlgili yönetmelikten öne çıkanlar şu şekildeydi:

İşletmeciler, lisans aldıktan sonraki 6 ay içinde en az 50 şarj ünitesi kuracak:

Elektrikli araç sahipleri, yolculuk öncesinde fiyatına ve müsaitliğine göre şarj istasyonu seçebilecek ve rezervasyon yaptırabilecek.

Şarj ağı işletmeciliği, EPDK’dan en az 10 yıl, en fazla 49 yıllık verilen lisans kapsamında yapılacak.

en fazla 49 yıllık verilen lisans kapsamında yapılacak. Lisans alınırken asgari sayıda hızlı şarj ünitesi kurulması şartı aranacak.

İşletmeci, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesi kuracak.

Şarj fiyatı piyasada serbest olarak belirlenecek:

Şarj fiyatı, kilovatsaat cinsinden tüketilen birim enerji bedeli üzerinden olacak ve piyasada serbest olarak belirlenecek .

. EPDK, bölgesel ve ulusal çapta asgari ve azami fiyat limiti uygulayabilecek, ihtiyaca göre tavan fiyat getirebilecek .

. Aracını şarj eden sürücüden ilave ücret talep edilemeyecek.

İşletmeciler, farklı güçteki şarj üniteleri için farklı fiyat uygulayabilecek.

Faturalarda “makul ölçüde kârlılık” dikkate alınacak: