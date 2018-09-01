Ürettiği elektrikli araçlarla tanınan Tesla, otomobil dışında da çeşitli ürünler üretiyor ve satıyor. Tesla'nın sattığı bu ürünleri sizler için listeledik.

Tesla, herkes tarafından bilinen bir elektrikli araç üreticisi olsa da otomobil dışında da çok farklı ürünleri bulunuyor. Birbirinden ilginç ürünleri bulunan Tesla, markasını otomobillerden ilgisiz birçok yerde kullanıyor. İşte Tesla'nın ürettiği ve sattığı ilginç şeyler:

Tesla Wireless Charger

65 dolarlık bu kablosuz şarj cihazı, Qi standardını destekleyen tüm cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Fiyatı rakiplerine göre oldukça yüksek, çünkü o bir Tesla.

Tesla Powerbank ve Desktop Supercharger

Tesla'nın telefon şarj etmeye yarayan bu aksesuarları, şirketin elektrikli araçları şarj etmeye yarayan Supercharger'ların oldukça küçültülmüş birer versiyonu.

Tesla Akülü Araba

Küçük çocuklarınız da Tesla kullanabilir, ancak tabii ki onlara özel versiyonunu. 600 dolarlık bu akülü araba, Tesla hayranı çocukları sevindirmek için birebir.

Tesla Sörf Tahtası

Sınırlı sayıda üretilen ve çok kısa süre içinde tüm stokları tükenen bu sörf tahtası, şu an karaborsaya düşmüş durumda. Tesla tarafından 1500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan sörf tahtası, şu an eBay'de bu fiyatın iki katından daha yüksek fiyatlara satılıyor.

Tesla Model S'in 1:18 Oranında Küçültülmüş Maket Versiyonu

Tesla'nın bazı kupa ve termosları

Şirketin birkaç giyim ürünü de bulunuyor

Hatta şapka ve bere bile mevcut...