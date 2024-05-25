Yeni Citroen e-C3'ün Türkiye'ye Geleceği Tarih Açıklandı

Yeni C3 Eylül'de Türkiye'ye gelecek. İsminden de anlaşıldığı üzere araç elektrikli olacak.

Türkiye'de ciddi bir kitlesi bulunan Citroen, C3 modelini tamamen elektrikli olarak yeniledi ve e-C3 adını verdi. Yeni C3, eylül ayından itibaren Türkiye yollarındaki yerini de alacak. Daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak karşımıza çıkan araç, Akıllı Otomobil Platformu ile öne çıkıyor.

Bu model ile birlikte B segmentindeki bir araçta ilk defa Citroen Advanced Comfort süspansiyon sistemini görüyoruz. Aracın içinde ise Advanced Comfort koltuklar bulunuyor. Otomobilin tamamen elektrikli olan altyapısı sayesinde ise sürüş deneyimi, sıfır gürültü ve sıfır titreşimle çok daha dingin hâle geliyor.

440 kilometreye kadar menzil

Elektrikli otomobiller söz konusu olduğu zaman pek çok kişinin önceliği menzil oluyor. Yeni e-C3 ise şehir içinde 440 km'ye kadar WLTP şehir içi sürüş menzili sunabiliyor. 44 kWh LFP batarya paketine sahip olan araç, sadece 26 dakikada yüzde 20 şarjdan yüzde 80 şarja ulaşabiliyor. Bunun için aracın 100 kw DC hızlı şarj özelliği kullanılıyor. e-C3 ürün gamına gelecek yılın başında ise 1.2 PureTech 100 HP eDCT6 MHEV versiyonu da eklenecek.

Aracın eylül ayında tüketicilerle buluşacağını söyleyen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Biz Türkiye lansmanımızı ilk etapta sadece elektrikli güç ünitesine sahip versiyonla gerçekleştireceğiz. Başlangıç seviyesinden itibaren sunduğu güvenlik ekipmanları, teknolojik donanımları, çarpıcı tasarımı ve segmentinin en konforlu aracı olma iddiası ile rakiplerinden ayrışıyor. Eylül ayında sadece elektrikli modeli ile yollarda olacak Citroën ë-C3’ün, sunmayı planladığımız fiyat seviyesi ile de ne kadar iddialı bir model olduğunu gözler önüne sereceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.