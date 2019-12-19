Dünyanın İlk Elektrikli Hiper Scooter'ı: Dragonfly

"Hiper araçlar" günümüzde genellikle teknik özellikleri ve fiyat etiketleri çarşaf büyüklüğünde olan arabaları tanımlamak için kullanılıyor. Ancak Dragonfly, lüks tasarımının ve özelliklerinin yanı sıra fiyatıyla da ilk hiper scooter olmaya aday.

Elektrikli araçlar günümüzde artık standart haline geliyor ve her alanda kendini göstermeye başlıyor. Scooter'lar uzun zaman önce elektrikli modellere kavuşsa da daha fazlasını bekleyenler için hiper scooter'lar yolda. D-Fly Group, Dragonfly adlı yeni ürününü ön siparişle piyasaya sürdü.

Dragonfly, birinci sınıf bir scooter ve türünün ilk örneği. Üç veya dört tekerlekli seçenekleriyle satışa sunulan bu canavar, 100 dolarlık geri ödemeli ön sipariş fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. Tasarımıyla kobrayı andıran scooter, hafif karbonfiber gövdeye, düşük ağırlık merkezine, eğime dayalı direksiyona ve 4,5 inçlik yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip.

Çift motorlu scooter yaklaşık 60 km/s hıza çıkabiliyor ve güç aktarma organıyla her bir tekerlekte 1,800 watt çekiş gücü ile yüksek tork üretiyor. Scooter'ı 45 kilometre menzile çıkaran pil paketi yükseltme seçeneği de mevcut. Scooter ayrıca F1 yarış araçlarından esinlenen, merkezi bir sütun üzerinde üç boyutlu eğim kontrolleri sağlayan "Full-Tilt" direksiyon teknolojisine sahip.

Dragonfly'ın en çarpıcı özelliklerinden olan 4K ultra yüksek çözünürlüklü 4.5 inç ekranı, kullanıcıların çeşitli uygulamalara erişebilmelerini ve Bluetooth üzerinden bir akıllı telefonla eşleştirdikten sonra hızlarını veya GPS yönlerini görüntülemelerini sağlıyor. Bluetooth teknolojisi ayrıca yüksek kaliteli bir ses sistemi de sunuyor.

Hiper scooter'ın özellikleri kadar fiyatı da yüksek. Taban modelin 3 tekerlekli versiyonu 5.000 dolar, 4 tekerlekli versiyonu ise 6.000 dolardan satışa sunulacak.