BYD'nin Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararını Chery takip edecek gibi gözüküyor.

Türkiye, elektrikli araçlar ve ilgili teknolojiler ile ilgili yatırım çekme amacıyla, Türkiye'ye yatırım yapacak firmaların ek vergiden muaf olacağını açıklamış ve bununla ilgili şartları belirlemişti. Bu teşviklerden ilk yararlanan firma BYD olmuştu. Şimdi de bir başka Çinli üretici olan Chery, Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Cnbc-e'nin haberine göre masada yer alan ikinci yatırımcı olan Chery, hem Türkiye pazarındaki büyümesini sürdürmek hem de Avrupa'ya ihracat yapmak için Türkiye'yi bir üs olarak kullanmayı planladığı belirtiliyor. Öte yandan anlaşmanın önünde bazı pürüzler de yok değil.

Chery, içten yanmalı motorlara da imtiyaz istiyor

Habere göre Türkiye ile Chery arasındaki görüşmelerin uzamasının iki nedeni bulunuyor. Bu nedenlerden ilki yatırımın yapılacağı bölgenin seçiminden kaynaklanırken, ikinci ve daha dikkat çekici konu ise Çinli üreticinin içten yanmalı motora sahip araçlar için de imtiyaz istemesi.

Türkiye ise teşviklerin hibrit ve elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar için olduğunu ve esentilmesinin düşünülmediği belirtiliyor. Tesisin kurulacağı yer olarak da Manisa ve Samsun iki önemli alternatif olarak öne çıkıyor.

Sürecin tamamlanmasının eylül ayını bulacağı ifade ediliyor. Chery yeni bir anlaşma yapmaya en yakın firma gibi dursa da diğer Çinli üretici MG'nin de masaya oturmak için hazır olduğu belirtiliyor. Asya devinden gelen yatırımcıların güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir teknolojilere de yatırım yapmayı planladıkları belirtiliyor.