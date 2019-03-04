Yalnızca 5 Dakikada %80 Şarj Olan elektrikli Araç: Mark Zero

Elektrikli otomobil almayı düşünenlerin gözünü korkutan şarj süreleri gittikçe kısalıyor. Piech Mark Zero’nun bataryası sadece 5 dakikada %80 doluyor.

Elektrikli otomobil üreticileri arasındaki yarış kızışıyor. Bu mücadelede üstünlüğü ele geçirmeyi planlayan firmaların en çok ilgilendikleri alanlardan biri de şarj süresi.

VW2den Ferdinand Piech’in soyundan gelen Toni Piech’in markası Piech, Mark Zero adını verdiği bir elektrikli otomobil üretiyor. Elektrikli, iki kapılı araç özel batarya hücreleri sayesinde yüksek akımda dahi ısınma sorunu yaşamıyor. Bu sayede de, doğru şarj aletinin kullanılması durumunda aracın %80 şarja ulaşması yalnızca 4 dakika 40 saniye sürüyor. Yani aracın şarj hızı ile standart bir otomobilin deposunu doldurma süresi neredeyse aynı uzunlukta oluyor.

Firmanın iddiasına göre araç, WTLP test çemberinde 500 kilometre menzile ulaştı. 0-100 km hızlanması sadece 3.2 saniye süren aracın en yüksek hızı ise saatte 250 kilometre olarak belirtiliyor.

Aracın inşasında kullanılan modüler sistem sayesinde otomobilin hem yazılım hem de donanım olarak değiştirilmesi oldukça kolay olacak. Daha yüksek kapasiteli bataryalar gibi yenilikler geldikçe araca takıp çıkarmak kolay olacak. Piech, bu yöntemi başka firmalara da satabileceğini belirtiyor.

Aracın 2 koltuklu, 4 koltukla ve bir de SUV versiyonu üretime girecek. Şu anda bu aracın adeta peynir ekmek gibi satmasının önünde ise iki engel var: Destek ve bulunabilirlik. Firma ne bir üretim tarihi veriyor ne de üretim partnerlerine dair bir açıklama yapıyor. Bu da aracın piyasaya çıkması için daha zamana ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Daha önemlisi ise aracın hızlı şarj olabilmesi için benzer bir elektrik dağıtım ağı gerekiyor. Aracın şarj istasyonlarının nerelerde olacağı bilinmiyor. Bu türden şarj kapasitelerine sahip istasyonlar her yere yayılmadıkça aracın hızlı şarj özelliği çok bir anlam ifade etmiyor.