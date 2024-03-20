Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, elektrikli otomobil sahipleri için önemli bir hatırlatma yaptı. Varol, alev alan araca kesinlikle su ile müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.

Birkaç gün önce Kayseri'de feci bir trafik kazası yaşandı. Yolların kaygan olması nedeniyle Tesla Model Y aracının hakimiyetini kaybeden bir sürücü, ağaca çarptı. Bu çarpma üzerine Tesla Model Y alev aldı. Aracın sahibi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olay, elektrikli otomobillerdeki bataryaların neden olabileceği yangın riskini bir kez daha gündeme getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol ise elektrikli otomobil sahiplerini ilgilendiren önemli uyarılarda bulundu.

Elektrikli otomobil yangınlarına su ile müdahale etmeyin!

Elektrikli otomobillerdeki en büyük dezavantajın olası batarya yangınları olduğunun altını çizen Süleyman Varol, elektrikli araç sahiplerine şu uyarıyı yaptı:

Elektrikli araçların gelişimi açısından çok fazla çalışma var ama batarya söndürme üzerine, bataryaların yangınlarını engelleme üzerine çalışmalar yapılması gerekmekte. Bataryaları söndürmek için kuru kimyevi köpükler ve kuru tozlar kullanılması gerekiyor. Normal yangın gibi üzerine suyla müdahale ederseniz yangını daha da hızlandırırsınız. O yüzden mümkünse eğer önce aracın merkezi elektriğini devre dışı bırakıp ondan sonra kuru kimyevi köpükle ve kuru tozla oksijenle bağlantısını kesmeniz gerekiyor. Daha sonra su bataryayı soğutmak için kullanılabilir. İlk etapta yangına hemen suyla müdahale ettiğiniz zaman o gazdan çıkan alev suyla birleştiği an yangını daha da büyütmüş hâle getiriyor.

Elektrikli otomobiller neden alev almaya daha yatkın?

Süleyman Varol, elektrikli otomobillerin neden yangınlara daha müsait olduğunu şu sözlerle açıkladı:

Elektrikli araçlarda kullanılan mikro iyon bataryalar var. Daha kullanışlı, enerjiyi daha çok depolayabilen uzun menzilli bataryalar olması nedeniyle kullanılıyor. Bu uzun menzilli ve kullanışlı olan bataryalar içerisinde lityum iyonda sıvı gaz var. Aracı hafifletmek için bataryaların etrafındaki koruma çok ince hâle getiriliyor. Herhangi bir kaza anında bu darbe aldığı zaman o gaz açığa çıkıp yangına sebep oluyor.