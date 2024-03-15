Nissan ile Honda, elektrikli otomobiller konusunda henüz bağlayıcı olmayan bir anlaşma yaptı. Japon firmalar, bu iş birliği ile Çinli elektrikli otomobil üreticileriyle rekabet edebileceklerine inanıyorlar.

Otomotiv sektörü, son dönemlerde Çinli üreticilerin baskısı altına girdi. Şirketler, özellikle de elektrikli otomobiller noktasında çok iyi işler çıkarmaya başladılar ve bu durum, rakipleri endişelendirmeye başladı. Tehlikenin farkında olan rakip firmalarsa stratejik iş birlikleri kurarark, sektördeki pozisyonlarını korumaya çalışıyorlar.

İşte şimdi, iki Japon otomobil üreticisi arasında önemli bir iş birliğine varıldı. Nissan ile Honda, elektrikli otomobil sektöründe ortak olarak çalışmak için şimdilik bağlayıcı olmayan bir anlaşmaya vardılar. Bu ortaklık yeni bir marka doğurmadı ancak yapılacak çalışmalarla elektrikli otomobillerin temel bileşenlerinin üretilmesi ve yazılımların yapay zekâ entegrasyonlarının iyileştirilmesi sağlanacak. Ancak Honda CEO'su, yeni marka ihtimaline de kapıyı kapatmadı.

Nissan CEO'su: Rakiplerimiz çok agresif!

Nissan CEO'su Makoto Uchida, konuyla ilgili açıklamasında olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. "Gelişen oyuncular çok agresif ve inanılmaz bir hızla ilerleme kaydediyorlar. Geleneksel yaklaşıma bağlı kaldığımız sürece rekabeti kazanamayız." ifadesini kullanan Uchida, sadece Japonya'da değil, dünyanın herhangi bir bölgesinde Honda ile iş birlikleri yapabileceklerini söyledi. Bu arada; Nissan'ın Mitsubishi ve Renault ile de stratejik ortaklıkları bulunduğunu, yeni iş birliğinin bu ortaklıkları etkilemeyeceğini söyleyelim.

Honda CEO'su Toshihiro Mibe'den de Uchida'ya benzer tonda açıklamalar geldi. "Zamanımız kısıtlı ve hızlı olmamız gerekiyor." diyen Mibe, "2030'da iyi bir konumda olmak için şimdi böyle bir adım atmalıyız." ifadesini kullandı. Bakalım iki dev firma arasında yapılan iş birliği, elektrikli otomobil dünyasında ne gibi gelişmeler yaşanmasını sağlayacak.