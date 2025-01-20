Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli scooter yönetmeliğinde büyük değişiklikler uygulanacağını açıkladı. Yeni düzenleme, birçok şartı beraberinde getirecek.

Elektrikli scooter’lar günden güne daha popüler hâle geliyor ve kısa mesafe gitmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yerlerini alıyordu. Artık her şehirde yollarda bol bol bu tarz araçlardan görüyorduk. Tabii kullanımlarıyla ilgili bazı tartışmaları da vardı.

Şimdi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan scooter’lara ilişkin açıklama geldi. Uraloğlu, birkaç yıl önce çıkan paylaşımlı elektrikli scooter yönetmeliğinde gerekli ihtiyaçlar nedeniyle düzenleme yapılacağını açıkladı. Değişiklikler, elektrikli scooter’ların hızlarından yerli olmalarına kadar birçok konuyu kapsayacak.

Veri paylaşma zorunluluğu, hız düşürme ve yerlilik şartı geliyor

Artık paylaşımlı elektrikli scooter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini kolluk kuvvetler ve belediyeler ile paylaşmak zorunlu hâle gelecek. Bu şekilde denetimler sıkılaştırılacak ve sürüş güvenliği artırılmaya çalışacak.

Bu araçların yasaklı bölgelere girişini engelleyeceklerini söyleyen bakan, özellikle de hız sınırının yüksek olduğu yerlere giren scooter’ların tespit edileceğini belirtti. İşletmecilerin, yasak olan bölgelere giren scooter’ların hızlarını otomatik olarak düşüreceği ve gerekli tedbirleri almayan şirketlere 6 bin 923 TL para cezası verileceği aktarıldı.

Bunlar dışında müşteri hizmetleri de iyileştirilerek kullanıcılara daha iyi hizmet sağlanacak. Öyle ki işletmelerin çağrı merkezlerine ve uygulamalarına iletilen şikâyetlerin en kısa sürede çözülmesi şartı getirilecek. İşletmeler, şarj seviyesini durumunu, tahminî mesafeleri, ücret bilgisini ve diğer gerekli tüm bilgileri anlık olarak kullanıcıya bildirecek. Scooter’ların en az %20 şarj seviyesine sahip olması da zorunlu olacak

Son olarak scooter’lara yerlilik şartı da geleceği aktarıldı. Buna göre kullanılan elektrikli scooter’ların belli bir standartta olması için %30’unun yerli üretim olması gerekecek. Bunu karşılamayan firmaların faaliyetleri durdurulacak.