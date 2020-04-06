Birçok kişinin belki de hayalini kurduğu uçan arabalar henüz geliştirilmemiş olsa da elektrikli uçan araba yarışları gerçek oluyor. Yarışı düzenleyecek şirket olan Alauda, ilk yarışı 2020 senesi içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Birçok bilim kurgu filminde, romanında ya da oyununda, uçan araba yarışları betimlenmiş veya anlatılmıştır. Şu an o kitaplarda, filmlerde ya da oyunlarda anlatılan uçan arabalara kavuşmuş değiliz ancak bu konuda bazı girişimler bulunuyor.

Elektrikli uçan arabalar üreten ve Airspeeder yarışlarını düzenleyen Alauda’nın kurucusu Matt Pearson “Elektrikli uçan arabalar, şehirlerimizi özgürleştirecek olan gerçekliğe ilerliyor ve yüzleştiğimiz uzun vadeli sorunların da cevabı olacak. Hiçbir şey, teknolojiyi rekabet kadar hızlı ileri götüremez. 20. yüzyılın başlarındaki F1 pilotları, bugün faydalandığımız ruha öncülük etmişlerdi” diyor.

Alauda, oyunlarda gördüğümüz geleceği günümüze taşıma konusunda iddialı. Sistem için özellikle oyunlardan ilham alındığını söylemek mümkün. Pilotlar, kendilerine yardımcı olması için artırılmış gerçeklik teknolojisinden yararlanacaklar.

Uçan araba yarışları:

Bu yarışların, dünyadaki en ilginç ve en heyecan verici motor sporu olacağını söylemek mümkün. Yarışacak takımların ve üreticilerin ihtiyacı olan donanımlar da Alauda tarafından karşılanacak. Takımlar arasında hem hâlihazırda yarış dünyasında var olan şirketler hem de yeni şirketler yer alabilecek. Böylece yoğun bir rekabet ortamı yaratılmış olacak.

Yarışçılar, motor sporları dünyasındaki şirketlerin ortaklığıyla geliştirilmiş en son elektrikli güç aktarım mekanizmalarını kullanabilecek. Ayrıca bu sayede sıfır emisyonlu bir gelecek hayali de iyice güçlenecek. Elektronik pitstoplar ve kafa kafaya bir rekabet, e-spor izleyicilerinin de dikkatini çekmeyi başaracak.

Airspeeder’ların son insanlı testleri, teknik olarak hazır durumda. Bu uçuşlar, küresel bir sağlık problemi hâline gelen koronavirüs salgını bittikten sonra şirketin Avustralya’daki genel merkezini çevreleyen çölde gerçekleştirilecek. İlk yarışın 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Test aşaması:

Tesis, Avustralya’daki Adelaide’de kuruldu. Seçilen bu bölge, etrafını saran çölün insanlı ve insansız uçuşları gerçekleştirmek için harika bir yer olması sebebiyle uzay ve roket teknolojisinde küresel bir merkez hâline gelmeye başladı. Bu tesis, şirketin teknik üssü olarak mühendisler ve teknik uzmanlara ev sahipliği yapacak.

Firmanın küresel ticari merkeziyse İngiltere’nin başkenti Londra’da hâlihazırda kurulmuş durumda. Bu sayede motor sporları, havacılık ve elektrikli güç aktarım mekanizmaları geliştirme endüstrisindeki teknik uzmanlıklarla yakın bir ilişki kurulmuş olacak.

Şirket, şu an ileri test aşamasında bulunuyor. MK2 elektrikli uçan araç denemeleri 2019 yılı içerisinde tamamlandı. ABD Hava Kuvvetleri ve Martin Aviation’dan test pilotları ekibi, MK3’ü test edecek. En nihayetinde bu araçlar 200 km/sa hıza ulaşabilecek.