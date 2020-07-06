Elephone, 4 Farklı Akıllı Telefonuyla Türkiye'de

Çinli akıllı telefon üreticisi Elephone, üç farklı segmentteki dört farklı akıllı telefonuyla Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcılarının karşısına çıktı. Şirket, şık tasarımı uygun fiyatlarla buluşturmayı hedefliyor.

Çin pazarının göze çarpan markalarından biri olan Elephone, Türkiye’deki tüketicilerle de buluşmuş durumda. Orta-üst segmentte Elephone U3H, orta segmentte Elephone PX ve Elephone A7H, giriş segmentte ise Elephone A6MAX ile tüketicilerin karşısına çıkan Elephone, özellikle tasarım noktasında rakiplerinin bir adım önüne geçiyor diyebiliriz.

Şirketin Türkiye pazarındaki en üst seviye ürünü olan Elephone U3H, günümüzün bir numaralı tasarım trendi olan delikli ekran ile geliyor. Çift arka kameraya sahip olan cihaz, cam arka yüzeyi ve geçişli renk seçenekleri ile seviyesini karşılayan bir tasarım sunuyor. Cihazın teknik özelliklerine ise hemen aşağıdan bakabilirsiniz.

Elephone U3H teknik özellikleri

İşlemci: MTK P70

Yazılım: Android 9.0

Ekran: 6.53 inç FHD+

RAM: 8 GB/6 GB

Depolama: 256 GB/128 GB

Arka Kamera: 8 MP/5 MP

Ön Kamera: 48 MP

Batarya: 3500 mAh

Orta segment bir telefon olan Elephone PX ise pop-up ön kamera tasarımı sayesinde kullanıcılara gerçek tam ekran deneyimi sunuyor. Cihazın arkasında baktığımızda ise Elephone U3H’den farklı olarak kameraların ortaya taşındığını, cam yüzey ve renk geçişli tasarımın ise devam ettiğini görüyoruz.

Elephone PX teknik özellikleri

İşlemci: MTK 6763

Yazılım: Android 9.0

Ekran: 6.53 inç FHD+

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 16 MP/0,3 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 3300 mAh

Elephone A7H de Elephone U3H gibi delikli bir ekranla geliyor. Fark olarak ise bu kez delik ekranın köşesinde değil orta üst kısmında bulunuyor. Cihazın arkasını çevirdiğimizde sol üst köşeye konumlandırılmış bir üçlü kamera, cam yüzey ve renk geçişli bir tasarım bizleri karşılıyor.

Elephone A7H teknik özellikleri

İşlemci: MTK 6763

Yazılım: Android 9.0

Ekran: 6.41 inç HD+

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 16 MP/2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 3900 mAh

Elephone’un Türkiye’de satışa sunduğu tek çentikli telefon olan Elephone A6MAX, giriş seviye bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Arka tarafta plastik benzeri bir yüzeye sahip olan cihaz, Yine sol üst köşeye konumlandırılmış çift kameraya sahip.

Elephone A6MAX teknik özellikleri

İşlemci: MTK 6262

Yazılım: Android 9.0

Ekran: 6.53 inç HD+

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 16 MP/0,3 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 3950 mAh

Arena Bilgisayar distribütörlüğünde çevrimiçi kanallar aracılığı ile satışa sunulmuş olan Elephone U3H’nin fiyatı 3.499 TL, Elephone PX’in fiyatı 2.199 TL, Elephone A7H’nin fiyatı 1.999 TL ve Elephone A6MAX’in fiyatı 1.799 TL olarak açıklandı. Tabiki bu fiyatların tavsiye edilen fiyatlar olduğu ve farklı platformlarda farklı fiyat etiketleriyle karşılaşabileceğinizi unutmamanız gerekiyor.

Webtekno YouTube kanalındaki Elephone PX'i incelediğimiz videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz