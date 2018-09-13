Elon Musk'a Ünlü Porno Şirketinden Filmde Oynama Teklifi

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'a, bir porno filmde oynaması için 150.000 dolar para ve bir gün boyunca sınırsız esrar teklif edildiği öğrenildi.

The Sun'ın haberine göre, XBlaze isimli porno şirketi, Elon Musk'a bir porno filmde oynaması için 150.000 dolar teklif etti. Paranın yanı sıra, Musk'a bir gün boyunca istediği kadar esrar vermeyi de teklif eden şirketin kurucusu ve CEO'su Jeff Dillon, Musk'ın 'sonsuz enerjisinin ve kaşif ruhunun' ortaya mükemmel bir ürün çıkarabileceğini söyledi.

Dillon ayrıca, çekmeyi istedikleri porno filmin, Musk'ın yeraltı tüneli inşası projesine dayanan bir parodi olduğunu kaydetti.

Elon Musk'ın kameralar karşısında cinsel performans sergilemesine gerek olmadığını da ifade eden XBlaze CEO'su, Musk'a ömrü boyunca unutamayacağı çekim anıları vadettiklerini belirtti.