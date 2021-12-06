Harvard’lı ünlü gökbilimci Jonathan McDowell, Elon Musk’ın yaptığı “Arabam Mars yörüngesinde” paylaşımına tepki gösterdi. Jonathan’ın tepkisi, aracı taşıyan Falcon Heavy’nin aslında Güneş yörüngesinde olmasından kaynaklanıyordu. Öte yandan Musk’ın paylaşımı yalnızca öylesine söylediği şeyi daha ilginç yapmak için söylenen bir sözden oluşuyordu.

6 Şubat 2018 tarihinde SpaceX’in ürettiği dev roket Falcon Heavy, beraberinde bir adet Tesla Roadster ile birlikte Mars yörüngesinden de geçmek üzere fırlatılmıştı. David Bowie’nin Starman isimli şarkısıyla uğurladığımız Falcon Heavy, Elon Musk’ın geçtiğimiz gün yaptığı paylaşıma göre şu anda Mars yörüngesinde bulunuyor.

“Aracım şu anda Mars yörüngesinde.” ifadeleriyle güncel durum hakkında bilgi veren Musk’ın bu Tweet’iyse bir profesörden tepki çekti. Harvard’da gökbilimci olarak görev yapan Jonathan McDowell, Elon Musk’ın aracının aslında Mars yörüngesinde olmadığını açıkladı. Şimdiden söyleyelim, bu açıklama da aslında biraz gereksizdi.

Mars değil kardeşim, Güneş yörüngesinde!

Jonathan, Elon Musk’ın paylaşımının altına “Aslında hayır. Aracın Güneş yörüngesinde ve zaman zaman Mars yörüngesinden geçiyor. Aynı şey değiller.” ifadeleriyle tepki gösterdi. Hatta bu tepkisinin üstüne bir de Mars, Güneş ve Falcon Heavy’nin yörüngesini gösteren bir grafik de paylaştı. Grafik, Falcon Heavy’nin Güneş’in etrafında kendi yörüngesinde döndüğünü, Mars yörüngesiyle de bazı noktalarda çakıştığını gösteriyordu.

Mars, Dünya ve Falcon Heavy'nin güncel konumu

Tabii tüm bu hesapların canlı verilerle yapılmadığını, çünkü yapılamayacağını söyleyelim. Zira Falcon Heavy, kalkışından bir süre sonra Dünya’ya veri göndermeyi kesti. Dolayısıyla roketin yörüngesi tamamen matematiksel hesaplarla belirlendi. McDowell, Kepler yasalarının yörünge bilgilerini günümüze uyarlamamıza izin verdiğini belirtti.

Matematiksel hesaplar ve McDowell’ın Musk’a çıkışı bir yana, Falcon Heavy’nin Mars yörüngesinde olmadığı aslında zaten bilinen bir şeydi. Falcon Heavy, heliocentric yörüngeye, yani Güneş'in etrafında dolaşmak üzere fırlatılmıştı. Bunu hem Elon Musk, hem de görevin detaylarını bilen ve Musk’ın Tweet’ini gören herkes biliyordu. Birçok kişi de McDowell’ın bu çıkışını gereksiz buldu.