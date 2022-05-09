Elon Musk, Twtitter'da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Milyarder iş insanı, bu kez kendi ölümü ile ilgili konuştu. Ukrayna Savaşı ile ilgili paylaşımları nedeniyle Rusya'nın hedefindeki isimlerden olan Elon Musk'ın paylaşımı, hem garipsendi hem de tüyler ürpertti.

Yaptığı her açıklamayla ve profesyonel hayatında attığı adımlarla gündemden düşmek bilmeyen Elon Musk, Twitter hesabından garip bir açıklama yaptı. Kendi ölümüyle ilgili konuşan Musk'ın paylaşımı, yüz binlerce etkileşim aldı. Peki Elon Musk, neden böyle bir paylaşım yapma gereksinimi hissetmişti?

Elon Musk'ın Twitter'daki paylaşımında "Gizemli bir şekilde ölürsem, sizi tanımak güzeldi" ifadeleri kullanılıyordu. İşin ilginç tarafı, Elon Musk neden böyle bir şey yazdığına dair herhangi bir açıklamada da bulunmamıştı. Tahminler ise Musk'ın, hakkında sık sık paylaşımda bulunduğu Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili aldığı tehditlere bir gönderme olarak böyle bir paylaşımda bulunduğu yönünde.

İşte Elon Musk'ın Twitter'daki paylaşımı

Elon Musk'ın Twitter'daki paylaşımı, en çok da annesi Maye Musk'ın canını sıkmış gibi görünüyor. Oğlunun yaptığı paylaşımı yanıtlayan anne Musk, "Bu hiç komik değil" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımı yanıtlayan milyarder iş insanı ise "Üzgünüm! Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Elon Musk ile annesi arasında geçen diyalog

Elon Musk'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Elon Musk'ın ölümle ilgili paylaşımı binlerce yanıt aldı ve takipçileri, bu paylaşımı gündeme taşımayı başardılar. Kimilerine göre bu paylaşım da Elon Musk'ın şakalarından bir tanesiydi. Kimileriyse bu paylaşımı ciddiye almıştı. Ancak böyle bir şeyin olmamasını isteyen, Elon Musk'ı destekleyenlerin sayısı da hiç az değildi. Gelin Elon Musk'ın paylaşımına gelen yanıtlara göz atalım...

Elon, bunun olmasını kesinlikle istemiyoruz. Mümkün olan her koşulda sana yardımcı olmak isterim...

Dünyanın Elon Musk'a ihtiyacı var.

Sen harikasın ve dünyada sana sahip olmak harika bir şey.

@HillaryClinton seni öldürdü...

Ne oldu? İyi misin? İhtiyacın olan her şeyde benimle iletişime geçebilirsin...

Seni her koşulda korumalıyız. İnsanlık sana güveniyor.