Daha önce Elon Musk'ın adını kullanarak internette vurgun yapan hackerlerin hedefinde, şimdi de ABD'li ve İsrailli vekiller var. Aynı grup, daha önce Elon Musk'ın adıyla kripto para dağıtma yalanını söyleyerek suç işlemişti.

Genellikle Elon Musk'ın hesabını Twitter üzerinde taklit ederek virüslü linkler paylaşan bir korsan grubu, bu kez devlet yetkililerini hedef almaya başladı. Grubun daha önce sahte hesaplardan attığı Tweetlerde, Elon Musk olarak 10,000 Bitcoin dağıtılacağı söylenip link veriyordu. Silinene kadar yüzlerce, binlerce retweet ve etkileşim alan bu paylaşımlarda verilen linkler, insanların kripto para cüzdanlarını soyuyordu.

Başka onaylı hesapları da ele taklit eden dolandırıcılar, sanki Musk insanlara Bitcoin vermiş gibi cevaplar da yazarak insanların güven sorununu aşmaya çalışmışlardı. Şimdi de özellikle de İsrailli ve ABD'li vekiller ve devlet yetkililerinin hesapları taklit edilmeye başlandı.

Ayrıca çalınan hesapların büyük kısmının geri alındığı öğrenildi. Uzun süredir devam eden bu saldırılardan etkilenenler arasında, pek çok kurum ve kuruluş da var. Twitter ise gelişmeleri şimdilik soğukkanlı şekilde izliyor.