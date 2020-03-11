Zaman zaman büyük kuruluş ya da iş insanlarını hedef alan Elon Musk'ın yeni hedefi Apple oldu. Teknolojinin yıllar geçtikçe otomatik olarak iyileşmediğini söyleyen Musk, iPhone'unda yaşadığı bir sorunu örnek olarak gösterdi.

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Tesla ve uzay şirketi SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk, son yılların en popüler isimlerinden bir tanesi. Giriştiği projelerin yanı sıra renkli kişiliği ve sivri dilli yapısıyla da dikkatleri üzerine çeken Musk, zaman zaman çeşitli polemiklerin de öznesi olabiliyor. Geçtiğimiz dönemlerde farklı dev şirketlerin CEO ya da kurucularına laf atan Elon Musk, bu kez de Apple'ı eleştirdi.

Elon Musk, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı yıllar geçtikçe becerinin düştüğü ve bunun da teknolojilerdeki kalitelerin azalmasına neden olduğu açıklamalarıyla kafaları karıştırmıştı. Bu açıklamalardan bir süre sonra yeniden basın mensuplarıyla bir araya gelen Musk, geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalarla ilgili sorulan soruları yanıtladı. Musk'ın yeni söylemleri, kafa karıştıran açıklamaların açığa kavuşmasına ve hedefin kim olduğunun anlaşılmasına neden oldu.

Elon Musk, önceki açıklamalarıyla kastettiği şeyin, teknolojinin her yıl otomatik olarak daha iyi bir hale gelmediği olduğunu söyledi. Konuyla ilgili detaylara da inen Musk, kendisinin bir iPhone kullandığını ve Apple'ın son dönemlerde yayınladığı güncellemelerin, telefonundaki e-posta uygulamasını bozduğunu açıkladı. Apple'ın her güncellemesinin mükemmel olmadığını söyleyen Musk, bunun oldukça temel bir örnek olduğunu söyledi.

Musk, iPhone'unda yaşanan sorunla ilgili ayrıntı vermedi ancak bu durumu tahmin etmek çok da zor değil. Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında yayınladığı iOS 13 isimli işletim sistemi çok sayıda problemle gelmişti. Kullanıcılar, güncellemenin ardından hemen her uygulamada sorun yaşadıklarını bildirirken en büyük sorunun e-posta uygulamasından kaynaklandığını belirtmişlerdi.

Apple, iOS 13'ün sorunlarını düzeltebilmek için tarihte benzeri görülmemiş bir hızla güncellemeler yayınladı. Şirketin bugüne dek sunduğu güncellemeler, iOS 13'ün bilinen pek çok sorununu çözdü ancak yakın bir gelecekte sunulması beklenen iOS 13.4 bile hala e-posta uygulaması ile ilgili bazı düzeltmeleri içeriyor.