Bitcoin dendiğinde akla ilk gelen ülke olan El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin ile ilgili atmış olduğu bir tweetini NFT olarak satılığa çıkardı. Büyük ilgi gören tweete binlerce teklif geldi.

El Salvador’un bundan bir süre önce Bitcoin’i (BTC) ülkenin resmi para birimi olarak kabul etmesinin ardından Bitcoin sert bir düşüş yaşamış ve El Salvador hükümeti oldukça fazla tepki toplamıştı. Tepkileri dindirmek ve ülke çapında Bitcoin’in kullanımını teşvik etmek amacıyla El Salvador; ülkenin geliştirmiş olduğu kripto para cüzdanı uygulamasını kullanma şartıyla bütün vatandaşlara 30 dolar değerinde Bitcoin dağıtacağını açıklamıştı. Yaklaşık bir ay önce de ülkenin aktif yanardağlarından sağlanan enerjiyle çalışan Bitcoin madenciliği işine el atan El Salvador; yanardağlardan elde edilen jeotermal enerjiyle toplamda sadece 269 dolar ürettiklerini açıklamış ve bu da genel çevrelerce tam bir hayal kırıklığı olarak yorumlanmıştı.

Bitcoin konusunda sınırları zorlayan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, şimdi de 9 Haziran 2021 tarihinde Twitter üzerinden paylaşmış olduğu Bitcoin ile igili bir gönderisini, bir NFT alım-satım platformu olan Valuables’da satılığa çıkardı.

Bukele'nin tweetine binlerce teklif geldi

Bukele’ninsatışa çıkarmış olduğu Bitcoin tweeti, Bukele’nin El Salvador meclisinde büyük bir çoğunluk elde ederek yürürlüğe girentüm dünyaya duyurmuş olduğu tweet. Bitcoin yasasının El Salvador mecilisinden geçmesi;olarak görülüyor.

Bukele’nin tweetine daha şimdiden binlerce teklif geldi bile. Bukele’nin sadece birkaç saat önce satılığa çıkarmış olduğu tweete gelen şimdilik en büyük teklif ise, HnryAmaya isimli kullanıcının yapmış olduğu 2000 dolarlık (0.4794 ETH) teklif.