Elon Musk, Model S Plaid Plus'ın İptal Edildiğini Açıkladı

Elon Musk, dün gece yeni bir tweet paylaşarak Tesla Model S Plaid Plus'ın iptal edildiğini duyurdu. Musk, söz konusu iptal kararına gerekçe olarak ise standart Plaid modelinin zaten çok iyi olmasını gösterdi.

21. yüzyılın en başarılı ve en tuhaf iş insanlarından biri olan Elon Musk, dün gece yeni bir tweet paylaştı ve hayranlarına bir kez daha 'Ne diyor bu adam?' dedirtti. Tweetine 'Tesla Plaid Plus'ın iptal edildiğini söyleyerek başlayan Elon Musk, söz konusu 'iptal' kararına gerekçe olarak ise baz model olan Plaid'in zaten çok iyi olmasını gösterdi.

En azından Tesla'nın açıklamalarına göre Model S Plaid, şu ana kadar piyasaya sürülmüş en 'performanslı' seri üretim otomobillerinden biri olacak. 320 km/s maksimum hıza sahip olacağı söylenen Model S Plaid'in 630 ila 660 kilometre arasında bir menzil sunacak. Elbetteki tüm bu sayılar, araç piyasaya sürülene kadar kağıt üstündeki rakamlardan ibaret.

Elon Musk'ın "Plaid Plus iptal edildi" açıklamasının ne kadar gerçekçi olduğu şu an için bilinmiyor. Şirket, üretimdeki sıkıntılar nedeniyle Plaid Plus modelini gerçekten de iptal etmiş olabileceği gibi baz Plaid modeli için güven vermek istiyor da olabilir. Elon Musk, kısa süre önce yapmış olduğu açıklamalar ile Tesla'nın da mikroçip kıtlığından etkilendiğini ve kısa vadede en büyük sorunlarının bu olduğunu itiraf etmişti.

Tesla'nın resmi internet sitesine baktığımızda Plaid Plus için hala "2022'nin ortalarında piyasaya sürülecek" yazdığını görebiliyoruz. Ancak web sitenin Elon Musk'ın tweetlerine göre güncellenmediğini düşünürsek en azından şu an için burada Plaid Plus modelinin hala görünüyor olmasının aracın kesin olarak piyasaya sürüleceği anlamına gelmediğini söyleyebiliriz.