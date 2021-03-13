Bilim Kurulu Üyesi, Kırmızıya Dönebilecek İlleri Açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Hasöksüz, birkaç haftadır hayatımızda olan illere göre risk haritası hakkında konuştu. Özellikle Marmara Bölgesi'nde bulunan illerimizin kırmızıya dönebileceğine dair uyarılarda bulundu.

Ülkemizde 1 yıldan uzun süredir koronavirüs vakalarına rastlanıyor. Vakaların yoğunluğuna göre de şehirlere farklı renk kodları veriliyor. Vatandaşlarımız da bulundukları şehirlerdeki renk kodlarının işaret ettiği özgürlüklerden faydalanabiliyor.

Şehirlerde vaka sayıları değiştikçe şehirlerin risk kodu rengi de değişiklik gösteriyor. Hepimizin isteği şehirlerin renginin maviye dönmesi olsa da genel gidişat tam tersimi gösteriyor. Şehirlerin renklerinin değişip değişmeyeceği de tartışma konusu olmuş durumda.

Marmara Bölgesi kırmızıya dönebilir

Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Hasöksüz, koronvirüs risk haritasını değerlendirdi. Bilim insanı, Marmara Bölgesi'nde bulunan dört ilimiz İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kocaeli'nin kırmızıya dönebileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili olarak katıldığı canlı yayında açıklamalar yapan Hasöksüz, "İngiltere varyantının yaygınlığı maalesef günlük vaka artışına ve haritadaki renklerin kötüye gitmesine neden olacak gibi görünüyor" dedi.

Karadeniz'de günlük vaka sayısının yüksek olmasını da o bölgede İngiltere tipi mutasyonun çok olmasına bağlayan bilim insanı, "Bu varyantın ikinci bir özelliği daha var. Varyant virüslerle birlikte aile içinde 1 kişi 3-4 kişiye bulaştırır hale geldi. En tehlikeli kısım toplu taşıma içinde seyahat edenlerin, kapalı alandaki restoran ve kafelerdekilerin kurallara uymaması durumu" uyarısında bulundu.

Sarı ve mavi renkler azalacak

Hasöksüz sözlerine "Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turunculardan kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor. İller bazında bize bunu gösteriyor." şeklinde devam etti.

Kapalı alanları daha riskli gördüğünü ifade eden bilim insanı, varyantların yüksek bulaşıcılığının da göz önüne alınması ve vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerektiği açıklamasını yaptı. Hasöksüz sözlerini "Avrupa'da benzer bir olayı yaşıyorlar. Bu rakamların tutulabilmesi için tek yönlü önlemler yeterli gelmiyor. Aşılama takviminin hızlanması gerekiyor. Biz 10 milyonu geçen bir aşılama yaptık, önümüzdeki günlerde vatandaşlarımız biraz daha gayret etseler vaka sayılarını biraz daha aşağıya çekebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde tamamladı.