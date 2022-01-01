Dev otomotiv şirketi Tesla’nın, bazı araçlarında ön kaputu ve gövdesinde kaza riskini arttırabilecek sorunlar bulunduğunu bildirildi. Tesla, hasarı tespit edilebilen on binlerce otomobili geri çekeceğini açıkladı.

Birkaç gün önce ABD’nin Tesla’ya güvenlik sorunları gerekçesiyle uyarıda bulunduğunu sizlerle paylaşmıştık. Geri görüş kameralarında, bagajlarda ve ön kaputta oluşan sorunların ‘kaza riskini artırdığı’ gerekçesiyle yaklaşık 475 bin aracın toplatılmasına karar verilmişti. Şimdi ise Tesla, benzer gerekçelerle yaklaşık 200 bin adet aracını geri çekeceğini açıkladı.

Çin’in Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi’nin (SAMR) incelemeleriyle bazı Tesla araçlarında kaput bağlantılı noktalarının birtakım sorunlar yaratabileceği sonucuna varıldı. Model S ve Model 3 araçlarında fark edilen sorunların çözümü için çalışılmaya başlandı.

Tesla, yine binlerce aracını geri çekecek

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, on binlerce aracında kaza riskini arttırabilecek sorunların fark edildiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde de 475 bin aracını geri çeken şirket, yaklaşık 200 bin adet aracını geri çekeceğini açıkladı. Çin’in Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi, tespit edilen sorunların araçlarda sürüş esnasında kaputların aniden açılmasına ve arka kameraların görüş açılarını engellemesine yol açabileceğini ifade etti. SAMR, bu sorunun geri geri giderken sürücünün görüşünü etkileyeceği ve bazı durumlarda çarpışma riski yaratabileceğini vurguladı.

Tesla, ortaya çıkabilecek herhangi bir aksiliğin; geri dönüşü olmayan kazalara neden olabileceği gerekçesiyle on binlerce aracın toplatılmasına karar verdi. Verilen kararın doğrultusunda Tesla, 2015 ile 2020 yılları arasında üretilmiş; kusurları tespit edilen yaklaşık 180 bin Model 3 ve yaklaşık 20 bin Model S araçlarını toplatacağını duyurdu.

Şirket, şimdiye kadar satılan araçlardaki hasarların tespit edilmesinde ise inceleme ve sorunların çözülmesi için ücretsiz hizmet verecek.