Elon Musk, Tesla İçin Doğru İnsan Değil mi?

Tesla'nın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile olan savaşı, şirketin yaklaşık on yıl içerisindeki en büyük krizi olabilir. Her şey bir tweet ile başladı.

Elon Musk, Ağustos ayında attığı bir tweet ile Tesla'yı borsadan çekeceğini açıklamış; bu yüzden Tesla'nın hisseleri yükselmişti. Ancak Musk'ın aslında bu borsadan çekme işlemi için kimseye herhangi bir yazılı taahhütte bulunmadığı ortaya çıkmıştı. Bu durum ABD'nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun dikkatini çekmiş ve bir soruşturma başlatılmıştı.

Geçtiğimiz Perşembe günü Musk, kendisine önerilen mutabakatı reddedince Komisyon Musk'a dava açmış ve para cezası kesmişti. Gelecekte yapabileceği kötü davranışları da azaltmak adına Tesla'nın çalışanı ve başkanı olmasını da engelleyince şirketin hisseleri yüzde 10'dan fazla düşüş göstermiş ve Cuma akşamı yüzde 14'lük düşüşle kapanmıştı.

Asıl soru ise şu: Elon Musk hala Tesla için en doğru adam mı?

Hiç kimse Musk'un yeni bir şeyler oluşturmak konusunda gerçek bir Tony Stark olduğunu ya da dahi bir milyarder ogibi göründüğünü inkar edemez. Fakat büyük kamu şirketlerini yönetmek farklı beceriler, farklı kişilikler gerektirir.

Bu kişilik gereksinimlerinin en mühimlerinden biri de yapılan hataları kabul etmek. Musk'un da bunda nispeten başarısız olduğu biliniyor. İnsanlarla konuşurken hiç düşünmeden söylediği şeyler, en basit derecede karşıdakinin kalbini kırsa da büyük ölçekte şirkete zarar verebiliyor.

Düşüncesizlik Musk'ı İyi Bir Girişimci Yaparken İyi Bir Yönetici Yapmıyor

Yeni bir şirket kurulduğunda çözülmesi gereken ilk problemlerden biri, şirketin piyasada sağ kalıp kalayamacağıdır. Bunun için de "Biraz daha fazla hataya sahip daha çok ürün yapmak, daha az hataya sahip az ürün yapmaktan evladır" diyor Elon Musk. Burası standart bir işletme düşüncesi olsa da şirket büyüdükçe bu problemler şirketin başına bela olmaya başlıyor.

Örneğin mevzubahis tweet'i atmadan önce asıl yapılması gereken, birçok avukat ve danışmanın yardımı ile açıklama yapmak olacaktır. Fakat aceleci kişiliğe sahip olan Musk, bunu yapmadı. İşler umulduğu gibi gitmeyince de düzeltilmesi çok daha zor bir problemle kaşı karşıya kalındı.

Elon Musk, bunları düzeltebilir mi?

Tesla olgunlaştıkça şirketin içinde bulunduğu piyasa da zorlaşmaya başlıyor. Çünkü diğer firmalar da Tesla ile beraber olgunlaşıyor. Tesla'nın bu durumdan olabildiğince az etkilenmesi için Elon Musk'ın da kendi kişiliğini biraz daha değiştirmesi gerekecek.