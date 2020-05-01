Tesla Model 3 ile Model Y Arasındaki Mühendislik Farkları

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni kompakt crossover’ı Model Y’nin parçalarına ayrıldığı inceleme videolarından sonra, 2020’nin birinci çeyreğine ilişkin kazanç raporunu açıkladığı sırada araçlarının yapısı hakkında bazı önemli bilgilere yer verdi.

Güney Afrika asıllı ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, geçtiğimiz yıl tanıttığı orta boy SUV’si Model Y’yi sahiplerine teslim etmeye başladı. Markanın beşinci yeni otomobil tasarımı olan araç, Model 3 ile yüzde 80’e yakın bir benzerlik taşıyor. En donanımlı versiyonunda 0-100 kilometre hızlanmasını sadece 3.5 saniyede gerçekleştiren Model Y, tek bir şarj ile maksimum 480 kilometrelik bir sürüş menziline sahip.

Daha önce bildirdiğimiz gibi, üretim konusunda danışmanlık hizmeti veren Munro & Associates’in kurucusu Sandy Munro, geçtiğimiz haftalarda Model Y’yi parçalarına ayırıp incelediği bir video serisi başlatmıştı. Kanadalı mühendis, Tesla’nın kalite açısından mükemmel bir iş çıkardığını söyleyerek, Model Y’nin fren kaliperlerinin Model 3’e kıyasla çok daha ağır ve daha güçlü olduğunu ifade etmişti.

Tesla Model Y, mart ayında sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı

Munro’nun Model Y’yi mercek altına aldığı video serisine kayıtsız kalmayan Tesla CEO’su Elon Musk, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Munro'dan gelen kaliteli eleştirel geri bildirimleri takdir ettiğini söylemişti. 2020’nin birinci mali çeyreğine ilişkin finansal raporunu yayınlayan Tesla, bu sırada araçlarının bileşenleri hakkında bazı önemli bilgiler de paylaştı.

Munro, Model 3’ü parçalarına ayırdığı önceki videosunda, aracın arka bölümde gereğinden fazla parça kullanıldığını söylemişti. Tesla, Kanadalı mühendisten gelen bu eleştiriyi dinlemiş ve 70 döküm parçadan oluşan yapıyı basitleştirmişti. Kaliforniya merkezli şirketin paylaştığı rapordaki görseller, arka gövdedeki bu traşlamayı gözler önüne seriyor.

Model 3 ve Model Y'nin gövde arkasındaki parça kullanımı

Raporda ayrıca Model Y’nin arkasındaki iki parçalı dökümün tek bir parça haline geldiğinden de söz ediliyor. Tesla'nın yeni parçaları Model 3 için de uygulayıp uygulamayacağı ise şimdilik belli değil. Musk, yeni parçaları üretecek döküm makinesinin bir ev kadar büyük olacağını söylemişti. Bu makinenin nereye kurulacağı, her gün kaç parça üreteceği veya ne kadar maliyeti olacağı gibi detaylar ise belirsizliğini koruyor.

Bu arada Tesla, 2020’nin ilk çeyreğinde 16 milyon dolar kar ve 5,9 milyar dolar gelir bildirdi. COVID-19 pandemisi nedeniyle üretime ara veren ABD’li şirket, tedarik zincirindeki bozulmalara rağmen ilk çeyreği artıda kapatarak çok önemli bir işe imza attı. Tesla’nın açıkladığı finansal raporun detaylarına buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.