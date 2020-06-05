Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, ABD’li bir yazarın attığı tweetlere cevaben “Amazon’u parçalama zamanı” tweetini attı. Musk, tweetinin devamında “tekelleşmenin kötü” olduğunu da söyledi.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump gibi Twitter’ı ilginç polemiklere girmek için sık sık kullanan isimlerden biri. Musk, birçok konuda düşüncelerini basın açıklaması yapmak yerine Twitter üzerinden duyururken, şirketlerinin çalışmaları hakkında da bilgi veriyor. Musk, bunların yanında şirketin rekabetteki yerini kuvvetlendirmek için rakipleri hakkında da tweetler atıyor.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter’ı bir süre için bıraktığını açıklamıştı. Twitter diyeti sadece iki gün süren Musk, dün Twitter’a geri döndü ve döner dönmez hemen alışık olduğumuz Twitter polemiklerine kaldığı yerden devam etti.

Musk, Amazon’un bir kitabı yayından kaldırmasını ‘anlamsız’ olarak değerlendirdi

Alex Berenson, attığı tweetle COVID-19 Hakkında Raporlanmamış Gerçekler ve Karantina isimli kitabının belirtilmemiş kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Amazon’un Kindle yayın bölümünden kaldırılmasını eleştirdi ve bunu sansür olarak değerlendirdi.

Alex Berenson, kitabının kaldırılmasıyla ilgili şikayet tweetlerine cevap, Elon Musk'tan geldi. Musk, Berenson'ın tweetine ilk olarak “Bu anlamsız” şeklinde cevap verdi. Musk, ikinci bir tweet daha atarak “Amazon’u parçalama zamanı. Tekelleşme kötüdür” dedi.

Berenson’ın kitaplarının kaldırılmasıyla ilgili tweetlerin fazlasıyla etkileşim almasının ardından Amazon, yazara bir e-posta göndererek kitabın yanlışlıkla kaldırıldığını açıkladı. E-postanın ardından Berenson’ın kitabı Amazon’un Kindle bölümünde yeniden satışa sunuldu.

Elon Musk'ın da '1 numara' olmayı hedefleyen iki dev şirketin SEO'su olduğunu düşündüğümüzde tekelleşme karşıtı açıklamalarının ne kadar samimi olduğunu ifade etmek zor ancak Musk'ın Amazon'a olan öfkesinin, kurucusu Jeff Bezos'un Blue Origin ile SpaceX'in en büyük rakiplerinden biri olmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.