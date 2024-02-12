Elon Musk ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davada yeni bir karar alındı. Mahkeme, Elon Musk'ın bir kez daha ifade vermesine hükmetti. Elon Musk ile SEC bir araya gelip, ifade günü belirleyecek.

Milyarder iş insanı Elon Musk ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davada yeni bir gelişme yaşandı. Davaya bakan Kaliforniya mahkemesi, Elon Musk'ın ifade vermesine karar verdi. Musk, 2022'de satın aldığı X (eski adıyla Twitter) için savunma yapacak.

SEC, o dönemler Twitter olarak andığımız platformun satın alımıyla ilgili olarak, 2022 yılında bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Elon Musk'ın, mikro blog platformunu satın alırken doldurduğu evrakların usule uygun olup olmadığı inceleniyor. Kurum, geçmişte de Elon Musk ile görüşmek istemişti ancak Elon Musk'ın bunu artık reddetmesi, işlerin bu noktaya gelmesine yol açtı.

Elon Musk'a 1 hafta mühlet

Mahkeme kararı doğrultusunda Elon Musk ile SEC yetkilileri bir araya gelecek ve soruşturma kapsamında ifade alınması için bir tarih belirlenecek. Eğer Elon Musk bu görüşmeye de katılmazsa mahkeme, tarafların bir araya gelmesi için rastgele bir tarih belirleyecek.

Bu arada; Musk ile SEC arasında zaten defalarca görüşme oldu. Ancak SEC yetkililerinin bir kez daha görüşmek için ısrar etmesi, Elon Musk'ı çileden çıkardı. Milyarder iş insanı, geçmişte SEC ile iki kez görüştüklerini, olayın artık taciz noktasına geldiğini söyledi. Hatta Elon Musk'a göre SEC, yetki sınırlarını da aşmış durumda. Ancak mahkeme heyeti, aldığı karar ile Elon Musk gibi düşünmediğini göstermiş oldu.