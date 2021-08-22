ABD Dışişleri Bakanlığı'na Siber Saldırı İddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığı ve Savunma Bakanlığı'nın siber komuta biriminin ise olası ihlal bildirimi yaptığını iddia edildi. Bir Fox News muhabirinden gelen açıklamalara göre bakanlık konunun hassasiyeti sebebiyle açıklama yapamayacaklarını iletti.

ABD'li yayın kuruluşu Fox News'dan oldukça önemli bir iddia geldi. Farklı kaynaklara dayandırılan iddiaya göre ABD Dışişleri Bakanlığı'na siber saldırı gerçekleştirildi. Savunma Bakanlığı'nın siber komuta biriminin de olası ihlal bildirimi yaptığı ifade edildi.

Fox News muhabiri Jacqui Heinrich, bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin kendisine ''Bakanlık, bilgilerini koruma sorumluluğunu ciddiye alıyor ve bunu sağlamak için sürekli adımlar atıyor. Güvenlik nedeniyle, şu anda iddia edilen herhangi bir siber güvenlik olayının niteliğini veya kapsamını tartışacak durumda değiliz'' ifadelerini kullandığını aktardı.

Saldırıdan etkilenen farklı bir federal kurum olmadığı söyleniyor:

Siber saldırı iddialarının ardınan gelen en güncel haberler ise saldırının yalnızca Dışişleri Bakanlığı'nı hedef alan bir saldırı olduğunu ve etkilenen farklı bir federal kurum olmadığını gösteriyor. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen operasyonların da saldırıdan etkilenmediği söyleniyor.

Saldırının kim tarafından ve ne zaman gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. Ancak kaynaklardan gelen bilgiler, saldırının birkaç hafta önce gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor.

Saldırıya yönelik tartışılan başlıklardan biri, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir Senato İç Güvenlik Komitesi raporunda bakanlığın genel bilgi güvenliği programının en düşük derecelendirme olan 'D' olarak değerlendirilmesi. Raporda bakanlığın değerlendirilen beş kriterden dördünde 'etkisiz' olduğu bilgisi yer aldı ve bakanlığa ait pek çok hassas bilginin risk altında olduğu ifade edildi.