En Atmasyondan En İsabetlisine 20 Savaş Filmi

Savaş filmlerinin afişlerinde ve fragmanlarında sık sık “Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır” ibaresini görüyoruz. Zaman zaman filmlerin yönetmenleri, bu uyarlama kısmında oldukça fazla esneklik gösterebiliyor.

Hollywood’da hiçbir zaman modası geçmeyen filmlerden biri de savaş filmleridir. Bu filmlerde eleştirmenlerin en çok dikkat ettiği şeylerden biri de, filmin gerçek olayları anlattığı ya da gerçek olaylardan esinlendiği filmlerde gerçeğin isabetli aktarılmasıdır.

Bazı filmler bu vaatlerini yerine getirirken bazıları bu konuda pek de ısrarcı değiller. Öte yandan tarihi olarak isabetli bir hikayenin anlatılması ile filmlerin başarısı arasında pek de bir bağlantı bulunmuyor. İşte en “serbest” uyarlamadan en aslına sadık kalana 20 savaş filmi:

20. Pearl Harbor

Film Pearl Harbor saldırısını anlatıyor. Pearl Harbor’daki Amerikan üssüne Japon hava kuvvetleri saldırı düzenliyor. Burası doğru, geri kalanı tamamen alakasız. Uçaklar, arabalar, sigaralar, eşyalar, hiçbiri 1940’lara ait değil. Normalde gri-beyaz olan Japon uçaklarıysa yeşil.

19. U-571

U-571 bir savaş filminden ziyade bir Amerikan propaganda filmi olarak gösteriliyor. Bu denizaltı filminde Alman U-boat askerleri canilerin önde gideni olarak gösterilirken ABD savaşı tek başına kazanmış gibi lanse ediliyor. Gerçekteyse savaşı ABD tek başına kazanmadığı gibi U-boat denizcileri de genelde batan gemilerden hayatta kalanları kurtaran ve bazılarını esir alan askerlerdi. Tabii bu Nazi oldukları gerçeğini değiştirmiyor.

18. Windtalkers

2002 yapımı film kağıt üzerinde Najavo koduyla iletişim kuran askerlere odaklanacaktı ancak pratikte Nicolas Cage’i merkezine alan bir film oldu. Filmde bir karakter 870 bombayı etkisiz hale getirdiğini söylüyordu.

17. The Hurt Locker

İkinci Irak Savaşı’nda bir Irak Bomba İmha Ekibi’nin isyancılar tarafından hedef alınmasını anlatan bu filmde olaylar ne kadar dramatize edilebilirse o kadar ediliyor. Çok ciddi bir iş yapan bu ekibi disiplinsiz adrenalin meraklıları olarak gösteren filmde ayrıca karakterler emirleri görmezden gelip arkadaşlarını da riske atmasıyla biliniyor.

16. Flyboys

2006 yılında çıkan bu filmde, 1. Dünya Savaşı esnasında savaş uçaklarını uçurmaya gönüllü olan bir grup pilotun hikayesini izliyoruz. Filmde gördüğümüz teknolojiler ve uçaklar ise o dönemde bulunmuyor. Ayrıca askerlerin kıyafetleri de hatalı şekilde aktarılmış.

15. Red Tails

Siyahi Amerikalı pilotların gerek hayatın zorluklarına göğüs gererek pilot oldukları Tuskegee eğitim programına odaklanan bu filmin sonunda bu pilotların tek bir uçak bile kaybetmeyen askerlere dönüştüğünü görüyoruz. Filmde masabaşı iş yapan komutanlarının esinlenildiği asker, gerçekte pek çok uçuş görevi yaptı. Ayrıca ekip 25 kadar pilotunu savaşlarda kaybetti.

14. Gladiator

Maximus’un babasını öldüren ve kendisini köle olmaya iten Commodus’tan aldığı intikamla hatırladığımız bu epik film de tarihi hatalı aktaranlar arasında bulunuyor. Öncelikle Maximus’un babası Viyana’da vebadan öldü. Commodus ise arenada değil, banyosunda biri tarafından boğularak öldürüldü. Ayrıca filmde Markoman Savaşları Roma zaferiyle bitmiş gibi gösteriliyordu. Gerçekte savaş devam ediyordu.

13. Men of Honor

Gerçek bir hikayeden uyarlanan bu yapımda, bir tarlada çalışan Carl Brashear’ın evini terk edip ilk siyahi usta donanma dalgıcı olma hikayesini anlatıyordu. Film, Brashear’ın karşılaştığı zorlukları küçümsemekle ve Charlize Theron’un karakterinin gereksiz olmasıyla eleştirilmişti.

12. Enemy At The Gates

Film başarılı olsa da bazı tutarsızlıklar içeriyordu. İki keskin nişancının hikayesine odaklanılması genel olarak eleştiri konusuydu. Ayrıca bu askerler, tek kişilik ordu olarak gösteriliyordu. Gerçekte cephede çok daha fazla asker vardı. Ek olarak savaşta Rus askerlerinin cepheye silahsız gönderildiğine dair herhangi bir tarihi kanıt bulunmuyor.

11. The Patriot

Mel Gibson’ın filmi bir dönem kahraman olarak bile adlandırılmış İngiliz vatandaşı Benjamin Martin’i canavar olarak gösterirken pek çok hikayeyi de olduğundan farklı göstermesiyle tepki çekmişti.

10. Jarhead

ABD ordusundan Anthony Swofford’un hatıralarından yola çıkılarak yapılan film, kazara silah arkadaşını vurmak ya da savaş alanında terk edilmek gibi olayları aktarıyordu. Film, bu olayların gerçekçi olmadığı iddiasıyla eleştirilmişti.

9. American Sniper

ABD tarihinin en ölümcül keskin nişancıları arasında yer alan Chris Kyle’ın hikayesine odaklanan film, bir sahnede sahte bebek kullanıldığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

8. Full Metal Jacket

Bir ABD askerinin Vietnam’da yaşadıklarından yola çıkarak yarı otobiyografik bu yapım, askerlerin eğitimlerine odaklanıyordu. Filmde karşımıza çıkan Lee Ermey gerçekten de savaşta eğitim çavuşu olarak görev almıştı.

7. Lone Survivor

Gerçek askeri hikayelere dayanan film, 40 milyon dolara yapılmasına rağmen 154,8 milyon dolar kazanmayı başarmıştı. Askerlerin gerçek hikayelerini gerçekçi şekilde anlatmasıyla film beğeni kazanmıştı.

6. Black Hawk Down

Ridley Scott’ın aynı isimli kitaptan uyarladığı Black Hawk Down, 1993’te ABD askerlerinin Mogadishu’da yaşadıklarını anlatıyordu. Filmde Somalililerin görünüşleri ya da dilleri çok isabetli olmasa da olay oldukça gerçeğe uygun ve detaylı şekilde ele alınmıştı.

5. Come and See

1985 yapımı bu Sovyet filmi, Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında işledikleri savaş suçlarına odaklanıyordu. Filmde tarihi olaylar en isabetli şekilde aktarılırken Wehmarcht’ta yaşanan olayları gerçeklerden şaşmadan aktarıyordu.

4. Saving Private Ryan

Normandiya’da bir grup ABD askerinin hikayesine odaklanan bu filmde savaşta bütün kardeşleri ölen bir askerin kurtarılma süreci anlatılıyordu. Gerçek bir hikayeye odaklanmasa da film kullanılan ekipmanlar ve aktarılan savaş süreci açısından gerçeğe oldukça yakındı.

3. Hacksaw Ridge

Hacksaw Ridge gerçekte bir belgeselden uyarlandı. Filmde Amerikan askeri doktoru Desmond Doss’un hayatından bir kesiti izliyoruz. Doss, 2. Dünya Savaşı’nda aktif görevde olmasına rağmen silah taşımayı reddediyordu. Film, karakterin doğru anlatımı açısından tüm zamanların en isabetli filmlerinden biriydi.

2. Dunkirk

Tüm zamanların gerçeğe en sadık savaş filmlerinden kabul edilen Dunkirk, 2. Dünya Savaşı’nda Dunkirk’ün boşaltılması sürecini oldukça gerçekçi şekilde anlatıyor. Film, 526 milyon dolar gişe hasılatıyla tüm zamanların en başarılı savaş filmi oldu.

1. Restrepo

2010 yapımı bu belgesel, Afganistan’da Restrepo adlı bir tepede konuşlanan bir manga askerin savaş sırasında ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Restrepo, tüm zamanların en iyi savaş belgeseli olarak adlandırılıyor ve Rotten Tomatoes skoru da %96.