Pazar araştırma şirketi IDC, 2024'ün üçüncü çeyreğinde en çok katlanabilir ekranlı telefon satan markaları açıkladı. Paylaşılan verilere göre Samsung, pazarı tek başına domine ediyor.

Pazar araştırma şirketi IDC, akıllı telefon sektörüne ilişkin yeni verilerini paylaştı. Şirketin yaptığı açıklama ile 2024'ün üçüncü çeyreğinde en çok katlanabilen telefon satan markalar belli oldu. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Yapılan araştırmaya göre katlanabilir ekranlı akıllı telefonların en çok tercih edildiği bölge Çin'di. Hatta 2024'ün ilk üç çeyreğinde satılan katlanabilir akıllı telefonların yüzde 46 gibi çok ciddi bir bölümü, Çin'deydi. Öte yandan; IDC analistleri, katlanabilir ekranlı telefon pazarının 2024 yılı genelinde yüzde 22 civarında büyüyeceğini, bunun da tüm akıllı telefon pazarındaki büyümenin 3 katı olacağını söylüyorlar.

İşte 2024'ün üçüncü çeyreğinde en çok katlanabilir ekranlı telefon satan markalar

Marka Pazar Payı Samsung %51,2 Lenovo (Motorola) %15,1 Huawei %13,2 HONOR %7,6 Xiaomi %6,3 Diğer %6,6

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Samsung, katlanabilir ekranlı akıllı telefon pazarını domine etmiş durumda. En yakın rakibi olan Lenovo, Motorola markası ile ancak yüzde 15'lik pazar payını elinde tutabiliyor. Huawei ise üçüncü sırada yer alıyor ve markanın yüzde 13,2'lik pazar payının temel nedeni, Çin'de gerçekleştirilen satışlar.