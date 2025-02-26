2024'ün son çeyreğine ilişkin en çok tercih edilen bilgisayar markaları belli oldu.

Canalys’in son verilerine göre 2024 yılı boyunca en çok tercih edilen bilgisayar markaları netleşti.

Yapay zekâ özellikli bilgisayarların yükselişiyle birlikte Apple, 2024 yılının tamamında %54’lük pazar payıyla alanındaki en büyük şirket oldu. Apple’ı %12’lik paylarla Lenovo ve HP takip etti.

2024'ün son çeyreğinde de lider Apple

Özellikle yapay zekâ destekli bilgisayarlara yönelik artan arz talep, markalar arasındaki rekabeti kızıştırdı. 2024'ün 4. çeyreğinde yapay zekâ destekli bilgisayarların toplam sevkiyatlar içindeki payı %23’e ulaşırken, Apple yapay zekâ özellikli PC pazarında da %45’lik pay ile lider konumda yer aldı.

Windows 10 desteğinin sona ermesi de kullanıcıları yeni modellere yönlendirirken, markalar da yapay zekâ destekli cihazlarını daha fazla öne çıkarmaya başladı. Lenovo, Dell, HP ve Asus gibi üreticiler, yapay zekâ odaklı yazılımlar ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleriyle rekabet avantajı sağlamaya çalışıyor.

Apple ise Mac serisinde sunduğu fiyat indirimleri ve yeni iş ortaklığı programlarıyla pazardaki gücünü pekiştirerek 2024 yılını en çok tercih edilen bilgisayar markası olarak tamamlamış durumda.