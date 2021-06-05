En Fazla Ortak Noktaya Sahip İki Organ Belirlendi

Yeni bir araştırmada insan beyni ve erkeklerin testislerinin birbirine en çok benzeyen iki organ olduğu ortaya çıktı. Yapılan protein ve gen testleri sonucu iki organın yaklaşık 13 bin ortak proteine sahip oldukları belirlendi.

İnsan beyni, oldukça karmaşık bir yapısı olan ve tam anlamıyla anlaşılamamış bir organdır. Vücudumuzdaki organların işleyişini idare eder, onları yönetir. Ayrıca insanın düşünmesini ve hareket etmesini; kısaca yaşamasını sağlar.

Erkeklerin yumurtalıkları olan testisler ise sperm üretimi ve hormonların kontrolünden sorumludur. İnsanlığın devam etmesinde önemli bir rol oynayan bu organların aslında insan beynine en çok benzeyen organ olduğu açıklandı.

Vücutta genetik olarak birbirine en çok benzeyen iki organ

İnsan beyni ve erkeklerin testisleri arasındaki bağlantı hakkında daha önce yapılan çalışmalarda, cinsel sorunların çoğunun beyindeki sorunlardan kaynaklandığı ve insan zekasının sperm kalitesini etkilediği gibi bilgiler ortaya çıkmıştı. Elbette yalnızca bu benzerlikler, iki orgnanın arasında bir benzerlik ya da bir bağ olduğunu kanıtlamaz. Ancak Portekiz ve Birleşik Krallık'tan bir grup araştırmacı, iki farklı organ arasında bir bağ olabileceği hakkında araştırmalar yaptı.

Araştırmacılar; kalp, bağırsak, rahim, yumurtalıklar, plasenta ve testisler gibi 33 doku türünde yaptıkları araştırmada, testislerin ve beynin 13.442 ortak proteini bulunduğunu keşfetti. Yapılan gen araştırmaları ile birbirinden uzakta konumlanan bu iki organın insan vücudundaki bütün organlardan daha fazla ortak gene sahip olduğu da kanıtlanmış oldu.

İki organın çalışma şekilleri birbirine çok benziyor:

Araştırmacılar, bu iki organın birbirine birden çok şekilde benzediğini belirtiyor. Örneğin iki organın da çalışmaya devam edebilmesi için yüksek derecede enerjiye ihtiyacı vardır. Biri bu enerjiyi düşünmek için kullanırken diğeriyse günde birkaç milyon sperm üretmek için kullanıyor.

Birbirlerinden tamamen farklı hücreler olsalar da nöronlar ve spermler benzer şekillerde çalışmaktadır. İki hücrenin de bazı şeyleri dışarıya göndermek gibi önemli işlevleri vardır. Bu işleme “Ekzositoz” denir. Beyinde bu işlem hücrelerin birbirleri arasında nörotransmitter taşımasıdır. Testislerdeyse spermin vücuttan atılarak üreme işleminin gerçekleşmesidir.

Araştırmacılar, ortaya çıkan bu bilgilere çok şaşırmamış olsalar da diğer insanlar için oldukça heyecan verici bir gelişme. Bu araştırmaya göre kadınların beyni de testisler ile aynı benzerlikleri taşımakta.