Köpeklerin Doğuştan İnsanları Anladığı Keşfedildi

Sevimli ve bir o kadar da sadık dostumuz köpeklerin bizi doğdukları andan beri anladıkları keşfedildi. Arizona Üniversitesi araştırmacıları, 375 köpek ile yaptıkları araştırmada bu köpeklerin iletişim yeteneklerini test etti.

İnsanların en iyi sadık dostu denildiğinde ilk akla gelen hayvan şüphesiz köpeklerdir. Köpeklerle insanlar arasındaki bu özel bağ ise insanların yüzyıllardır köpekleri evcilleştirmesi ile oluşmuştur.

“Current Biology” dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, köpeklerin bilişsel ve davranışsal özelliklerine ışık tutarken sevimli dostlarımızla aramızdaki bu özel bağın kökenlerini de araştırıyor.

Köpeklerin kabiliyetleri aslında doğuştan:

Arizona Üniversitesi Köpek Bilişselliği Merkezi'nin müdürü ve aynı zamanda makalenin yazarlarından Evan MacLean, köpekler hakkında “İnsanlar uzun zamandır köpeklere ilgi duyuyor. Sürekli olarak onların biyolojilerini geliştirmek üzerine çalışmalar yapılıyor ve insanlarla aralarındaki bu özel bağın nedeni araştırılıyor. Köpeklerin genetik bileşenlerini incelediğimizde, onların sahip oldukları yeteneklerin sonradan öğrenilmediğini, zaten bu yetenekleri doğuştan bildiklerini öğrendik” dedi.

MacLean ve çalışma arkadaşları, köpeklerin insanlar tarafından öğretilen ve insanlara yardımcı olan yeteneklerinin doğuştan geldiğini ve bu yeteneklerin köpeklerde genetik olarak var olduklarını keşfettikten sonra, bu keşfi doğrulamak istedi. Bunu doğrulamak içinde 375 adet, henüz 8 haftalık olan köpek seçildi. 203 dişi ve 172 erkek köpekten oluşan bu köpekler üzerinde Şubat 2017’den Haziran 2020’ye kadar çeşitli testler yapıldı. Testlerin sonunda bu genetik özellikleri taşıyan 117 köpek ortaya çıktı. Bunlardan 98 tanesi safkan Labrador ve 23 tanesi safkan Golden Retriever’dı.

Yavrular, insanları doğuştan anlayabiliyordu:

Bütün yavrular 6 haftalık olana kadar anneleri ile gözlem altında büyüdü. Ardından diğer yavrular ile yaşamaya başladılar. Köpeklerin cinslerinin bütün araştırmanın kilit noktası olduğunu bilen araştırmacılar, aynı cins yavruların birlikte yaşamalarını uygun buldu. Ayrıca köpeklerin insanlarla olan temasları neredeyse sıfıra indirildi. Veteriner kontrolleri ve aşılanmaları dışında insan temasına izin verilmedi. Bu sebeple deneklerin insanlarla iletişim becerileri olumlu ya da olumsuz etkilenmedi.

Sonrasında yapılan testlerde yavrular, hiçbir iletişim becerisi olmamasına rağmen eğitmenlerin onlara verdikleri komutları harfiyen yerine getirdi ve eğitmenlerin kurdukları cümleleri anlayarak tepki gösterdi. Ancak final testlerinde köpeklere, insanların yardımı olmadan başaramayacakları görevler verildiğinde neredeyse bütün köpeklerin eğitmenlerden yardım istediğini belirten hareketler sergiledikleri gözlemlendi.

Araştırmacılar küçük, tüylü dostlarımızın tam olarak nasıl bu komutları anlama yetisine genetik olarak nasıl sahip olduklarını anlamamış olsa da ileride yapacakları çalışmalar da bunlarında ortaya çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Sonuç olarak, aslında yüzyıllardır bizimle birlikte olan tüylü dostlarımız, zaten doğdukları andan beri bizi anlıyorlar.