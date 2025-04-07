Bugün Android tabanlı bir akıllı telefon satın almak isteyenler için çok fazla seçenek var. Xiaomi'den Samsung'a, OPPO'dan TECNO'ya kadar onlarca marka, onlarca modeli ile tüketicilere hizmet veriyor. Hâl böyle olunca bir Android telefon satın almak gerçekten zorlaşıyor.
Peki güncel verilere göre piyasadaki en güçlü Android telefonlar hangileri? Bu haberimizde Android telefonlar için oldukça bilindik bir performans testi olan AnTuTu'ya göre en güçlü Android telefonlara yakından bakacağız.
AnTuTu testine göre piyasadaki en güçlü telefonlar:
|Marka-Model
|AnTuTu Puanı
|iQOO 13
|2.695.709
|Red Magic 10 Pro
|2.651.204
|Xiaomi 15 Ultra
|2.477.963
|vivo X200 Pro
|2.476.733
|Xiaomi 15
|2.395.370
|vivo X200 Pro mini
|2.342.194
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|2.216.272
|Samsung Galaxy S25+
|2.193.691
|OnePlus 13
|2.188.263
|realme Neo7
|2.073.639
Yukarıdaki tabloya baktığımızda piyasadaki en güçlü Android telefonların bazılarının Türkiye pazarında bulunmadıklarını görüyoruz. Ancak Xiaomi 15 Ultra ve Samsung Galaxy S25 Ultra gibi modeller, Türkiye'de aktif olarak satılıyorlar.
En güçlü Android telefonların Türkiye fiyatları şöyle:
|Marka-Model
|Türkiye Fiyatı
|iQOO 13
|-
|Red Magic 10 Pro
|47.999 TL
|Xiaomi 15 Ultra
|79.999 TL
|vivo X200 Pro
|64.999 TL
|Xiaomi 15
|49.999 TL
|vivo X200 Pro mini
|-
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|91.499 TL
|Samsung Galaxy S25+
|63.499 TL
|OnePlus 13
|60.899
|realme Neo7
|-