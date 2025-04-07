Piyasada çok sayıda Android tabanlı telefon var. Peki en güçlüsü hangisi? İşte AnTuTu testlerine göre piyasadaki en güçlü Android telefonlar...

Bugün Android tabanlı bir akıllı telefon satın almak isteyenler için çok fazla seçenek var. Xiaomi'den Samsung'a, OPPO'dan TECNO'ya kadar onlarca marka, onlarca modeli ile tüketicilere hizmet veriyor. Hâl böyle olunca bir Android telefon satın almak gerçekten zorlaşıyor.

Peki güncel verilere göre piyasadaki en güçlü Android telefonlar hangileri? Bu haberimizde Android telefonlar için oldukça bilindik bir performans testi olan AnTuTu'ya göre en güçlü Android telefonlara yakından bakacağız.

AnTuTu testine göre piyasadaki en güçlü telefonlar:

Marka-Model AnTuTu Puanı iQOO 13 2.695.709 Red Magic 10 Pro 2.651.204 Xiaomi 15 Ultra 2.477.963 vivo X200 Pro 2.476.733 Xiaomi 15 2.395.370 vivo X200 Pro mini 2.342.194 Samsung Galaxy S25 Ultra 2.216.272 Samsung Galaxy S25+ 2.193.691 OnePlus 13 2.188.263 realme Neo7 2.073.639

Yukarıdaki tabloya baktığımızda piyasadaki en güçlü Android telefonların bazılarının Türkiye pazarında bulunmadıklarını görüyoruz. Ancak Xiaomi 15 Ultra ve Samsung Galaxy S25 Ultra gibi modeller, Türkiye'de aktif olarak satılıyorlar.

En güçlü Android telefonların Türkiye fiyatları şöyle: