AnTuTu Puanlarına Göre En Güçlü Android Telefonlar ve Türkiye Fiyatları

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Piyasada çok sayıda Android tabanlı telefon var. Peki en güçlüsü hangisi? İşte AnTuTu testlerine göre piyasadaki en güçlü Android telefonlar...

Bugün Android tabanlı bir akıllı telefon satın almak isteyenler için çok fazla seçenek var. Xiaomi'den Samsung'a, OPPO'dan TECNO'ya kadar onlarca marka, onlarca modeli ile tüketicilere hizmet veriyor. Hâl böyle olunca bir Android telefon satın almak gerçekten zorlaşıyor.

Peki güncel verilere göre piyasadaki en güçlü Android telefonlar hangileri? Bu haberimizde Android telefonlar için oldukça bilindik bir performans testi olan AnTuTu'ya göre en güçlü Android telefonlara yakından bakacağız. 

AnTuTu testine göre piyasadaki en güçlü telefonlar:

en güçlü Android telefonlar

Marka-Model AnTuTu Puanı
iQOO 13 2.695.709
Red Magic 10 Pro 2.651.204
Xiaomi 15 Ultra 2.477.963
vivo X200 Pro 2.476.733
Xiaomi 15 2.395.370
vivo X200 Pro mini 2.342.194
Samsung Galaxy S25 Ultra 2.216.272
Samsung Galaxy S25+ 2.193.691
OnePlus 13 2.188.263
realme Neo7 2.073.639

Yukarıdaki tabloya baktığımızda piyasadaki en güçlü Android telefonların bazılarının Türkiye pazarında bulunmadıklarını görüyoruz. Ancak Xiaomi 15 Ultra ve Samsung Galaxy S25 Ultra gibi modeller, Türkiye'de aktif olarak satılıyorlar.

En güçlü Android telefonların Türkiye fiyatları şöyle:

Marka-Model Türkiye Fiyatı
iQOO 13 -
Red Magic 10 Pro 47.999 TL
Xiaomi 15 Ultra 79.999 TL
vivo X200 Pro 64.999 TL
Xiaomi 15 49.999 TL
vivo X200 Pro mini -
Samsung Galaxy S25 Ultra 91.499 TL
Samsung Galaxy S25+ 63.499 TL
OnePlus 13 60.899
realme Neo7 -

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Kaynak : antutu.com
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