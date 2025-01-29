1980 ve 1990’larda faaliyet gösteren araba yarışı çetesi Mid Night Club; sıkı kuralları, yakalanmayışı ve dağılmasına sebep olan trajik olayla biliniyordu.

Mid Night Club, Tokyo ile Yokohama arasındaki Shuto Expressway'in Bayshore Rotası'nda (Wangan) yasadışı yarışlar düzenleyen, 1985 yılında kurulan bir Japon sokak yarışı çetesiydi.

Çete, türünün en kötü şöhretli ve en çok saygı duyulan kulüplerinden biri hâline geldi. Tehlikeli derecede yüksek yarış hızları nedeniyle dünya çapında bir ün kazandı ve en uzun süre devam eden sokak yarışı çetelerinden biri olarak kabul edildi. Kimlikleri ise hiçbir zaman açıklanamadı.

Kulübe katılmak için kurallar vardı.

Yarış çetesine katılmak için arabanızın en az 250 km/s hızın üstüne çıkabilmesi gerekiyordu. Genellikle 300 km/s üzerinde hızlarla yarış yapıyorlardı.

Yeni üyeler, 1 yıl boyunca çırak sayılıyordu ve tüm toplantılara katılmaları gerekiyordu. Sürücülerin sadece %10’u tam üyeliğe hak kazanıyordu. Diğer sürücülere veya üyelere tehlike oluşturan herhangi biri, kulüpten ayrılmak zorundaydı.

Üyeler, tamponlarında küçük dikdörtgen Mid Night çıkartmasını, güneşlik alanında daha büyük bir çıkartmayı ve bazen yanlarda “Mid Night Racing Team” çıkartmasını taşıyorlardı.

Çete üyelerinin yüksek standartları, polisin onları yakalamasını zorlaştırıyordu. Birçok kişi Mid Night çıkartmasını takıyordu ancak gerçek üyeler bunu yapanları sahtekâr olarak nitelendiriyordu.

Arabalardan bahsedecek olursak:

Porsche 930 Turbo: Grubun liderinin tercihiydi ve 600 beygir gücüne sahipti.

Grubun liderinin tercihiydi ve 600 beygir gücüne sahipti. Nissan Fairlady Z (S30): "Devil Z" olarak bilinen bu araç, 600 beygir gücüne sahipti ve 300 km/s hıza ulaşabiliyordu.

"Devil Z" olarak bilinen bu araç, 600 beygir gücüne sahipti ve 300 km/s hıza ulaşabiliyordu. Nissan Skyline GT-R: Grubun diğer üyeleri tarafından da tercih edilen bu model, yüksek performansıyla biliniyordu.

Grubun diğer üyeleri tarafından da tercih edilen bu model, yüksek performansıyla biliniyordu. Mazda RX-7: Hem FC hem de FD kasalarıyla grubun favorileri arasındaydı.

Hem FC hem de FD kasalarıyla grubun favorileri arasındaydı. Toyota Supra: A70 ve A80 modelleri, grubun kullandığı diğer araçlardandı.

A70 ve A80 modelleri, grubun kullandığı diğer araçlardandı. Porsche 964: Sato adlı üyenin kullandığı bu araç, 1997'de Japonya'nın en hızlı Porsche'si olarak kaydedildi.

Sato adlı üyenin kullandığı bu araç, 1997'de Japonya'nın en hızlı Porsche'si olarak kaydedildi. Porsche 930: Uwabo'nun sahip olduğu bu pembe araç, 680 ile 800 beygir arasında güç üretebiliyordu.

Yarışların tam olarak nasıl gerçekleştiğini anlatalım.

Ortalama 30 üyeden oluşan kulüp, adından da anlaşılacağı üzere gece yarısı (midnight) Yokohama'daki bir benzin istasyonunda buluşuyor, yarışlar Bayshore güzergâhında gerçekleşiyor ve Tokyo'daki başka bir benzin istasyonunda bitiyordu.

Arabalar, 400-600 beygir gücüne ulaşabiliyordu ve üyelerden birinin Blackbird lakaplı Porsche 911'ini modifiye etmek için 2 milyon dolardan fazla harcadığı söyleniyordu.

Sürücülerin kimlikleri hiçbir zaman açıklanmadı.

Kulübün açık politikası gereği üyeler, diğer üyeler hakkında bilgi sahibi olamıyor ve modifikasyonlar için parayı nasıl bulduklarını bilmiyorlardı. Sadece 1995'te iki sürücünün mesleği açıklandı. Biri emlakçı, diğeri ise aile mesleği olan araba satışı yapıyordu.

1999 yılındaki ölümcül kaza, dağılmalarına sebep oldu.

Mid Night Club, yerel Bōsōzoku çetesi (Japonya'da bir motosiklet çetesi alt kültürü) Wangan'da yarışırken bazı Mid Night üyeleriyle oynamaya karar verdiğinde zamansız bir sonla karşılaştı.

Yarış hızla kontrolden çıktı ve Bōsōzoku kulübünün 2 üyesi öldü, 8 sürücü hastaneye kaldırıldı. Kimi kaynaklar, kulüplerin sürücüleri tehlikeye atmama politikası nedeniyle çetenin hemen dağıldığını; arabaların saklandığını, üyelerin bugün hâlâ inzivada olduklarını söylüyor.

Kimileri ise kulübün hâlâ varlığını sürdürdüğünü iddia ediyor.

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