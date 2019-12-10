Royal Society, 2019’un En İyi Bilim Fotoğraflarını Açıkladı

İngiliz kraliyet bilim topluluğu Royal Society, 5 yıldır düzenlediği bilim fotoğrafları yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Bu yıl ki yarışmanın galibi Aleks Labuda’nın “Kuantum Damlacıkları” oldu.

350 yaşındaki bilim topluluğu Royal Society, 5 yıldır düzenlediği bilim fotoğrafları yarışmasını 2019 yılında da düzenledi. Royal Society’nin düzenlediği en iyi bilimsel fotoğrafların seçildiği yarışmaya yine onlarca bilim fotoğrafı ile başvuruldu.

Royal Society, düzenlediği fotoğraf yarışması ile fotoğrafçılığın bilimsel fenomenleri yakalamadaki gücünü kutlamak ve elde edilen fotoğrafların bilimi daha erişilebilir hale getirmede büyük bir rol oynadığını kabul ediyor.

İngiliz bilim topluluğu tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasını bu yıl, bir hoparlör üzerine yerleştirdiği petri kabı içindeki zıplayan yağ damlacıklarının fotoğrafını yakalayan fizikçi Dr. Aleks Labuda kazandı. Labuda, bir hoparlörün üzerine yerleştirdiği petri kabındaki damlalar, 15Hz’lik frekansta dalgalar oluşturuyorlar.

Dr. Aleks Labuda'nın fotoğrafı, kuantum parçacıklarının hareketine somut bir kanıt niteliğinde

Dr. Labuda’nın fotoğrafladığı yağ damlacıkları, Fransız fizikçi Louis de Broglie tarafından 1927 yılında ortaya atılan kuantum parçacıklarının hem dalga hem de tanecik halde olduğunu daha görünür hale getirmiş oldular.

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nde görevli ve bu yıl yarışmanın jürilerinden olan Jon Blundy, Labuda’nın fotoğrafını “dikkat çekici bir görüntü” olarak nitelendirdi. Blundy, iyi bilim fotoğraflarının, insanları hem fotoğraf karşısında hem de fotoğrafın arkasındaki bilimsel hikaye karşısında şaşkın bıraktığını sözlerine ekledi.

6 farklı kategoride en iyi bilim fotoğrafları seçildi

Aleks Labuda’nın zıplayan yağ damlaları fotoğrafı ile beraber deniz anemonunun dokunaçlarından bakan bir palyaço balığı fotoğrafı ile Morgan Bennett-Smith, Kanada’daki bir tepenin üzerinde beliren koni şeklinde bir bulut fotoğrafı ile Lauren Marchant, Belarus’taki nadir bir ay fenomeninini fotoğraflayan Mikhail Kapychka, Hong Kong’da bir balık avından yakaladığı fotoğrafla Daniel Field, en iyi bilim fotoğraflarını elde eden insanlar oldular.

Royal Society’nin düzenlediği en iyi bilim fotoğrafları yarışmasında bu yıl ekoloji, çevre bilimi, yer bilimi, iklim bilimi, davranış bilimi ve astronomi alanında da ödüller verildi.