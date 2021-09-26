Yeni ve Teknolojik, En İyi Bulaşık Makinesi Tavsiyeleri

Artık evimizin vazgeçilmez demirbaş beyaz eşyalarından olan bulaşık makinesiz bir hayat düşünmek bile zor. İyi ama onlarca model arasından hangisini seçmek gerekiyor? Gelin farklı özellikleriyle öne çıkan bazı bulaşık makinesi modellerini inceleyelim ve hangisi size en uygun olan model bunu görelim.

Bulaşıkları elde yıkamak iyi bir seçenek gibi görünebilir ancak asla yeterli sıcaklıkta yıkayamaz, yeterli hijyeni sağlayamaz ve yetmezmiş gibi bir de gereksiz su kullanırız. İyi bir bulaşık makinesi yeterli hijyeni sağlayacak sıcaklıkta minimum su kullanarak bulaşıklarımızı tertemiz yapar. Belki birkaç on yıl önce bulaşık makinesi bir ihtiyaç değildi ancak günümüzde olmazsa olmaz bir beyaz eşya haline geldi.

Bulaşık makinesi olmazsa olmaz bir ihtiyaç, peki nasıl seçmek gerekiyor? Her zaman dediğimiz gibi en iyi bulaşık makinesi, sizin ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olan modeldir. Ancak yine de bazı önemli özellikleri gözden kaçırmamak gerekiyor. Sizin için her bütçeye uygun bulaşık makinesi modellerinden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca bu ürünlerin öne çıkan bazı özelliklerinden bahsettik.

Her bütçeye uygun bulaşık makinesi modelleri:

Electrolux Ankastre Bulaşık Makinesi

Siemens 4 Programlı Bulaşık Makinesi

Bosch 4 Programlı Bulaşık Makinesi

Arçelik Bulaşık Makinesi

Grundig Bulaşık Makinesi

Altus Bulaşık Makinesi

Nexon DW 105 Bulaşık Makinesi

Vestel 3 Programlı Bulaşık Makinesi

Hoover Bulaşık Makinesi

Özel iç tasarım: Electrolux Ankastre Bulaşık Makinesi

A+ enerji sınıfı teknolojisine sahip olan Electrolux Ankastre Bulaşık Makinesi, BLCD Inverter motor sistemi kullanarak kullanıcılarına çok daha uzun bir kullanım ömrü sunuyor. 5 farklı çalışma programı sayesinde farklı kirlilik seviyesindeki bulaşıklarınızı en doğru şekilde yıkayabiliyorsunuz. Özel iç tasarımı sayesinde tüm bulaşıklarınızın temizlendiğinden emin olabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mobil uygulama üzerinden kontrol edin: Siemens 4 Programlı Bulaşık Makinesi

rackMatic olarak adlandırılan iç tasarım yapısı sayesinde üst sepeti dilediğiniz yükseklikte ayarlayarak büyük tencereleri bile kolayca yıkayabileceğiniz Siemens 4 Programlı Bulaşık Makinesi, tam 12 kişilik bulaşık kapasitesine sahip. Siemens Home Connect mobil uygulaması sayesinde bulaşıkları yerleştirdikten sonra mobil cihazınız üzerinden program seçerek uzaktan çalıştırmanız mümkün. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Temizliği sağlayan akıllı teknolojiler: Bosch 4 Programlı Bulaşık Makinesi

A+ enerji sınıfı teknolojisine sahip olan Bosch 4 Programlı Bulaşık Makinesini tüm yıl çalıştırdığınızda bile toplam 3360 litre su ve 290 kWh enerji tasarrufu sağlamış oluyorsunuz. Geniş iç hacmi sayesinde tam 12 kişilik bulaşık kapasitesine sahip olan makinenin 4 farklı programı ve diğer akıllı teknolojileri sayesinde bulaşıklarınızın tam da olması gerektiği gibi temizlendiğinden emin olabilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Paslanmaz iç yapısı: Arçelik Bulaşık Makinesi

Farklı kirlilik seviyesindeki bulaşıklarınızı en doğru şekilde temizleyebilmeniz için 3 farklı çalışma programı sunan Arçelik Bulaşık Makinesi, 52 dB ses seviyesinde çalışıyor. Her çalıştığında yalnızca 0.93 kWh enerji ve 12.9 lt su harcayan makinenin geniş iç hacmi sayesinde tam 13 kişilik bulaşık kapasitesi bulunuyor. Paslanmaz iç yapısı ise uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uzun ömürlü kullanım sağlayan dış yapı: Grundig Bulaşık Makinesi

Her çalıştığında yalnızca 0.93 kWh enerji ve 12.9 lt su harcayan Grundig Bulaşık Makinesi, farklı kirlilik seviyesindeki bulaşıklarınızı en doğru şekilde temizleyebilmeniz için 5 farklı çalışma programı sunuyor. Paslanmaz iç yapısı ve kısmi metal dış yapısı ile uzun bir kullanım ömrü sunan makinenin geniş iç hacmi sayesinde tam 14 kişilik bulaşık kapasitesi bulunuyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Taşınırken içiniz rahat etsin: Altus Bulaşık Makinesi

Dijital kontrol paneli ile dikkat çeken Altus Bulaşık Makinesi, farklı kirlilik seviyesindeki bulaşıklarınızı en doğru şekilde temizleyebilmeniz için 5 farklı çalışma programı sunuyor. Sık sık taşınan biriyseniz makinenin çelik tabanı sayesinde içiniz her zaman rahat olacak. Makinenin geniş iç hacmi sayesinde tam 14 kişilik bulaşık kapasitesi bulunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yüksek enerji tasarrufu: Nexon DW 105 Bulaşık Makinesi

A++ enerji sınıfı teknolojisine sahip olan Nexon DW 105 Bulaşık Makinesini her gün kullansanız bile yılda yalnızca 258 kWh enerji ve 3360 lt su tüketmiş olursunuz. Geniş iç hacmi sayesinde tam 12 kişilik bulaşık kapasitesine sahip olan makinenin çalışırken çıkardığı ses seviyesi ise yaklaşık 57 dB değerinde. Makine, 5 farklı çalışma programı sunuyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Programlayın ve dilediğiniz zaman çalıştırın: Vestel 3 Programlı Bulaşık Makinesi

9 saate kadar zaman erteleme özelliği ile dikkat çeken Vestel 3 Programlı Bulaşık Makinesini dilediğiniz zaman çalıştırarak farklı kirlilik seviyesindeki bulaşıklarınızı en doğru şekilde temizleyebilmeniz için sunulan 3 farklı çalışma programından size en uygun olanı kullanabilirsiniz. Makinenin geniş iç hacmi sayesinde tam 13 kişilik bulaşık kapasitesi bulunuyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışırken sesini fark etmezsiniz: Hoover Bulaşık Makinesi

A+ enerji sınıfı teknolojisine sahip olan Hoover Bulaşık Makinesini her gün kullansanız bile yılda yalnızca 288 kWh enerji ve 2720 lt su tüketmiş oluyorsunuz. 47 dB ses seviyesi ile çalışan makine farklı kirlilik seviyesindeki bulaşıklarınızı en doğru şekilde temizleyebilmeniz için 5 farklı çalışma programı sunuyor. Geniş iç hacmi sayesinde tam 13 kişilik bulaşık kapasitesi bulunuyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Tertemiz ve hijyenik bulaşıklar için tercih edebileceğiniz her bütçeye uygun bulaşık makinesi modellerini listeledik ve kısaca bu modellerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.