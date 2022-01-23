Çizgi Filmler bütün çocuklar için hayal dünyalarının kapılarını aralayan en temel şey olmuştur. Küçüklüğünde çizgi film izlememiş bir insan bulmak neredeyse imkansız. Hatta çocukluğundan bu yana hala severek izleyen bir çok insan olduğuna bile eminim.

Günümüz çizgi filmleri hala kendi çaplarında etkileyici olsalarda birçok çizgi film eskileri aratır durumda. Özellikle son zamanlarda karşılaştığımız çizgi filmler özellikle yaratıcılık konusunda maalesef çok da iç açıcı değiller. Tabiri caizse "Nerede o eski çizgi filmler" desek yeridir.

Herkesin küçükken çok sevdiği ve televizyona çıkmasını dört gözle beklediği çizgifilmler vardır. Özellikle eskiden izlediğimiz çizgi filmlerin yeri bir başka. Tam da bu yüzden biraz da nostaljinin kapılarını aralamak istedik ve çocukluğumuzda izlediğimiz en iyi çizgi filmleri listelemeye karar verdik.

Çocukluğumuzda izlediğimiz en iyi eski çizgi filmler:

Kim Possible

The Fairly OddParents

The Batman

Ed, Edd N Eddy

House of Mouse

Spectacular Spider Man

Spongebob Squarepants

Samurai Jack

Scooby-Doo

Popeye The Sailor

Pokemon

Teletubbies

Beyblade

What’s with Andy?

The Powerpuff Girls

Tom and Jerry

Red Kit

Garfield

The Jetsons

The Flintstones

Kim Possible

Vizyon Tarihi: 2 Haziran 2002

2 Haziran 2002 IMDb Puanı: 7.2/10

7.2/10 Rotten Tomatoes Puanı: %72

Birçok çizgi film erkek ana karakterleri ile öner çıkarken kızıl saçlı ajanımız çıktığı zamanlarda bomba gibi bir etki yaratarak kendi farkını ortaya koymuştu.

The Fairly OddParents

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2001

30 Mart 2001 IMDb Puanı: 7.2/10

7.2/10 Rotten Tomatoes Puanı: %75

Timmy Turner’ın peri ailesi ile birlikte yaşadığı müthiş maceralara izleyipte hayran kalmamak mümkün değil. O zamanlarda birçok kişi ailesinin sihirli periler olmasını dilemiştir.

Batman: The Animated Series

Vizyon Tarihi: 5 Eylül 1992

5 Eylül 1992 IMDb Puanı: 9.0/10

9.0/10 Rotten Tomatoes Puanı: %98

Gotham’ın koruyucusu kara şövalyemizin maceraları çıktığı zamandan günümüze hala adını yaşatır durumda. Kendi şehrini korurken ve suçlularla savaşırken herkes o zamanlarda süper kahraman olmayı aklından birkaç kere geçirmiştir.

Ed, Edd N Eddy

Vizyon Tarihi: 4 Ocak 1999

4 Ocak 1999 IMDb Puanı: 7.4/10

7.4/10 Rotten Tomatoes Puanı: %98

3 kardeşin ergenlik zamanlarındaki hayatını absürt bir şekilde anlatan Ed, Edd N Eddy, 3 kardeşin uğraştığı her türlü fitne fesat işleri önümüze sunarken aynı zamanda da güldürüyordu.

House of Mouse

Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2001

13 Ocak 2001 IMDb Puanı: 7.5/10

7.5/10 Rotten Tomatoes Puanı: -

Disney’in en eski ve en büyük etkinliklerinden biri olan House of Mouse, Mickey Mouse tarafından düzenlenen ve neredeyse tüm Disney karakterlerine ev sahipliği yapan müthiş bir çizgi filmdi. akla gelebilecek her türlü sevilen Disney karakterini barındıran seriyi izlerken mutlu olmamak elde değil.

Spectacular Spider Man

Vizyon Tarihi: 8 Mart 2008

8 Mart 2008 IMDb Puanı: 8.2/10

8.2/10 Rotten Tomatoes Puanı: %100

Süper kahramanlarla yakından uzaktan alakası olmayan insanların bile bildiği, inanılmaz örümcek adam günümüzde bile hala popülerliğini korumaya devam etmesinin yanı sıra yedisinden yetmişine tüm insanlara kendisini sevdirmeyi başarmıştı.

Spongebob Squarepants

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 1999

1 Mayıs 1999 IMDb Puanı: 8.2/10

8.2/10 Rotten Tomatoes Puanı: %73

Denizler altında yaşayan sünger dostumuzun maceralarını hangimiz sevmiyoruz ki? Süngerbob bir yana Bikini Bottom’da yaşayan her canlıyı izlemek ayrı bir keyif veriyordu.

Samurai Jack

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2001

10 Ağustos 2001 IMDb Puanı: 8.5/10

8.5/10 Rotten Tomatoes Puanı: %93

kılıç taşıyan samurayımızın müthiş iradesine hayran olmamak elde değil. Samuray Jack’in geçmişe dönme çabalarını izlerken bütün çocukluğumuz geçti resmen. Çocukluğumuzunn en büyük soru işaretlerinden biri Samuray Jack’in Aku’yu ne zaman yeneceğiydi.

Scooby-Doo

Vizyon Tarihi: 13 Eylül 1969

13 Eylül 1969 IMDb Puanı: 7.9/10

7.9/10 Rotten Tomatoes Puanı: %94

Scooby-Doo ve gizem ekibinin sürekli doğaüstü olayların peşinde koşturduğu zamanları unutmak mümkün mü? Her seferinde olayları açığa çıkartmaları bir yana çocukları hayalet diye bir şeyin olmadığına inandırmak için çok başarılı bir yoldu.

Popeye The Sailor

Vizyon Tarihi: 10 Haziran 1960

10 Haziran 1960 IMDb Puanı: 7.1/10

7.1/10 Rotten Tomatoes Puanı: -

Çocukluğumuzun ıspanaktan güç alan kahramanı Popeye The Sailor yada bizde bilinen adıyla Temel Reis, büyük bir neslin ıspanak yiyerek güçleneceğine inanmasını sağlamıştı. Temel Reis’in ünlü olduğu zamanlarda ıspanak satışında artış olduğu da doğrudur.

Pokemon

Vizyon Tarihi: 1 Nisan 1997

1 Nisan 1997 IMDb Puanı: 7.5/10

7.5/10 Rotten Tomatoes Puanı: -

Oldukça büyük bir kesime hitap eden Pokemon serisi bizi yeri geldiğinde güldürdü yeri geldiğinde ağlattı. Gerçekten çizgi film olmasına rağmen aynı zamanda insanları hüzünlendirmeyi da başarabilen ilk seri olmuştur.

Teletubbies

Vizyon Tarihi: 31 Mart 1997

31 Mart 1997 IMDb Puanı: 3.8/10

3.8/10 Rotten Tomatoes Puanı: -

Bir zamanlar Tinky Winky, Dipst, Laa-Laa ve Poo ismi her çocuğun aklına kazınmıştı. Teletabiler ve onların değişik maceraları her çocuğun hayal dünyasını süsler nitelikteydi. Başlarken ve biterken sürekli tekrar eden kafiyeli sözleri hangimiz aklımıza kazımadık ki?

Beyblade

Vizyon Tarihi: 8 Ocak 2001

8 Ocak 2001 IMDb Puanı: 6.9/10

6.9/10 Rotten Tomatoes Puanı: -

Yeni bir oyuncak türünün piyasada çığ gibi satılmasına sebep olmuştu Beyblade. herkes çocukken ilk defa havalı olmayı Kai’den öğrenmişti. Çizgi filmi izleyen herkes beyblade çarpışmalarını aksiyon dozajı tavan yapmış bir filmden farksız bir şekilde izlerdi.

What's with Andy?

Vizyon Tarihi: 30 Haziran 2001

30 Haziran 2001 IMDb Puanı: 7.6/10

7.6/10 Rotten Tomatoes Puanı: -

Andy’nin Nesi Var? Andy Larkin isimli dünyanın en büyük şakacısnın okul hayatını konu alıyor. Bütün vaktini insanlara şaka yapmakla ve arkadaşlarıyla takılmakla geçiren Andy, izleyene okul hayatını sevdiren tipten bir karakter oldu.

The Powerpuff Girls

Vizyon Tarihi: 18 Kasım 1998

18 Kasım 1998 IMDb Puanı: 7.3/10

7.3/10 Rotten Tomatoes Puanı: %98

Şeker baharat ve iyi olan her şeyin açıklaması olan sevimli süper kızlarımız dünyayı kurtarırken her zaman izleyeni neşelendirmiştir. Kızlar için baba rolünde olan profesör ile ilişkileri bile yeterince güzel kılıyor seriyi.

Tom and Jerry

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 1965

25 Eylül 1965 IMDb Puanı: 9.2/10

9.2/10 Rotten Tomatoes Puanı: -

Tom ve Jerry’nin sürekli birbirleri ile didişmesini gülerek seyretmeyen bir insan görmek pek mümkün olmaz.Yeri geldiğinde birbirleriyle didişen yeri geldiğinde ise birbirinin arkasını kollayan bu iki sevimli dostu kim sevmeyebilir ki?

Lucky Luke

Vizyon Tarihi: 1983

1983 IMDb Puanı: 7.3/10

7.3/10 Rotten Tomatoes Puanı: -

Kendi gölgesinden bile hızlı silah çeken kovboy Red kit’in hikayelerini sevmeyen yoktur. Suçluların amansız düşmanı olan kovboyumuzun her macerasında dalton kardeşler de eksik olmazdı.

Garfield

Vizyon Tarihi: 17 Eylül 1988

17 Eylül 1988 IMDb Puanı: 7.3/10

7.3/10 Rotten Tomatoes Puanı: -

Miskin kedi Garfield’ın günlük yaşantısı her zaman izlemesi keyifli olmuştur. Çoğu zaman Garfield’ın üşengeçliklerine şahit olurken yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Üşenmediği tek olay galiba yemek yemesiydi.

The Jetsons

Vizyon Tarihi: 23 Eylül 1962

23 Eylül 1962 IMDb Puanı: 7.0/10

7.0/10 Rotten Tomatoes Puanı: %81

Bizde daha bilinen adıyla Jetgiller, izleyen birçok kişinin “ileride acaba bu şekilde mi yaşayacağız” diye düşünmesine sebep olmuştur. Ailenin yaşadığı “teknolojik” hayat o zamanlar için izleyen herkese ilginç gediği kesin.

The Flintstones

Vizyon Tarihi: 30 Eylül 1960

30 Eylül 1960 IMDb Puanı: 7.5/10

7.5/10 Rotten Tomatoes Puanı: %74

Yine bilinen adıyla Çakmaktaşlar arkadaşlık, aile ve komşuluk gibi temel ilişkileri ele alan oldukça sevimli bir çizgi filmdi. Küçük yaşlarda farketmesek de ilerleyen zamanlarda vurguladığı şeyler daha çok dikkat çekiyor.