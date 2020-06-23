Son 10 Yılın En İyi 23 Yabancı Romantik Komedi Filmi

Bugüne kadar romantik komedi türünde seçkin bir liste hazırlamamıştık, ancak sinema dünyasının en popüler türlerinden birisi olduğu için hiçbir zaman sırtımızı dönmedik. Kimi zaman film izlemek için oturulan kanepede, karar vermekle geçen süre bir film süresini bulur. Özellikle son dönem yerli sinema filmlerinin romantik komedi türünde birbirlerini kopyaladıklarını düşünürsek bu kaçınılmaz.
“50 First Dates (İlk 50 Öpücük)” ya da “When Harry Met Sally (Harry ile Sally Tanışınca)” gibi klasikleşmiş filmlere elbette söylenecek sözümüz yok ama tekrar tekrar izlemek de bizi filmlerden soğutabiliyor. O halde yeni bir şeyler izlemek gerekli. Bu derde derman listemizi prestijli Rotten Tomatoes film sitesinin en çok puan alan romantik komedi filmleri listesinde yer alan yapımları arasından sizler için hazırladık. Şimdiden iyi seyirler…
Son 10 yılın en iyi 23 yabancı romantik komedi filmi:
- The Big Sick (2017)
- Enough Said (2013)
- The Artist (2011)
- The Kids Are All Right (2010)
- Silver Linings Playbook (2012)
- Crazy Rich Asians (2018)
- Love, Simon (2018)
- Bridesmaids (2011)
- Obvious Child (2014)
- La Fee (2012)
- Plus One (2019)
- Maggie’s Plan (2016)
- Romantic Anonymous (2011)
- Top Five (2014)
- Much Ado About Nothing (2013)
- Beginners (2011)
- Results (2015)
- Your Sister’s Sister (2012)
- Long Shot (2019)
- Don Jon (2013)
- Crazy, Stupid, Love (2011)
- Ruby Spark (2012)
- Bridget Jones’s Baby (2016)
23. Bridget Jones’s Baby (2016)
- Yönetmen: Sharon Maguire
- Rotten Tomatoes: %78
- Oyuncular: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey
Bridget Jones’s Baby fragman:
Kocasından ayrıldıktan sonra işine daha sıkı sarılan Bridget’in dünyasında her şey kendi kontrolü altındadır. Kontrolü kaybettiği küçük bir anda ise hamile kalır ve olaylar karmaşıklaşır. Çünkü bebeğin babasının kim olduğundan emin değildir. Eski kocası mı, yeni sevgilisi mi? Filmi izleyecekseniz serinin önceki filmleri “Bridget Jones's Diary (2001)” ve “Bridget Jones: The Edge of Reason (2004)” de izlemenizi de öneririz.
22. Ruby Spark (2012)
- Yönetmen: Jonathan Dayton, Valerie Faris
- Rotten Tomatoes: %79
- Oyuncular: Paul Dano, Zoe Kazan, Annette Bening
Ruby Spark fragman:
Kariyerine muhteşem başlayan ancak sonrasında içine girdiği duygusal buhran ve üretim sıkıntısıyla boğuşan genç yazar Calvin, bu dönemi atlatmasına yardımcı olacak Ruby adında hayali bir karakter yaratır. Kısa bir süre sonra ise yarattığı karakterin gerçeği ile tanışınca Calvin’in duygusal dünyası daha çok karışır.
21. Crazy, Stupid, Love. (2011)
- Yönetmen: Glenn Ficarra, John Requa
- Rotten Tomatoes: %79
- Oyuncular: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore
Crazy, Stupid, Love. fragman:
Hayatında her şeyin yolunda gittiğine inandığı sırada karısı Emily’nin kendisini aldattığını ve boşanmak istediğini öğrenen Hal yıllar sonra birileriyle flörtleşmenin zorluğunu yaşarken, arkadaşı yakışıklı çapkın Jacob’ın desteğini alır. Muhteşem hayatı bir anda tepetaklak olan Hal’in ve çevresindeki insanların komik ve karmaşık aşk ilişkilerine dair bir filmdir.
20. Don Jon (2013)
- Yönetmen: Joseph Gordon-Levitt
- Rotten Tomatoes: %79
- Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne Moore
Don Jon fragman:
Kadınlar konusundan farklı takıntıları olan Jon, kadınları tavlamak konusunda hiç zorlanmasa da bir kulüpte tanıştığı idealist ve doğru erkek arayışındaki Barbara’da, sert bir taşa çarptığını fark eder. Barbara’yı elde etmek için ise her şeyi yapmaya hazırdır.
19. Long Shot (2019)
- Yönetmen: Jonathan Levine
- Rotten Tomatoes: %82
- Oyuncular: Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea Jackson, Jr.
Long Shot fragman:
Yetenekli ve özgür ruhlu fakat işsiz gazeteci Fred, çocukluk aşkı Charlotte ile tekrar karşılaşır. Ona olan aşkına hala ilk günkü gibi sadık olan işsiz Fred’in önündeki engel ise Charlotte’un Dışişleri Bakanı ve ABD’nin bir sonraki başkan adayı olmasıdır.
18. Your Sister’s Sister (2012)
- Yönetmen: Lynn Shelton
- Rotten Tomatoes: %83
- Oyuncular: Emily Blunt, Rosemarie DeWitt, Mark Duplass
Your Sister’s Sister fragman:
Ölen kardeşinin yasıyla iyice depresyona giren Jack, bir anma etkinliği hazırlığındayken kardeşinin eski sevgilisi Iris’ten gelen davet üzerine ailesinin yaşadığı bir adaya gider. Evde tek başına olacağını düşünürken Iris’in kız kardeşinin de benzer bir sebepten o evde olmasıyla karışan olaylar, Iris’in de gelmesiyle daha ilginç bir hal alır.
17. Results (2015)
- Yönetmen: Andrew Bujalski
- Rotten Tomatoes: %84
- Oyuncular: Kevin Corrigan, Guy Pearce, Cobie Smulders
Results fragman:
Spor salonu sahibi Trevor ile antrenör Kat arasındaki ilişki biraz bozulduğu sırada salona yeni müşteri olarak taze dul ve zengin Danny gelir. Parayla mutluluk arasındaki ilişkiyi anlamak isteyen Kat ise Danny ile bunu test etmeye kalkınca üçlü arasındaki ilişki karmaşık bir hal alır.
16. Beginners (2011)
- Yönetmen: Mike Mills
- Rotten Tomatoes: %85
- Oyuncular: Ewan McGregor, Christopher Plummer, Goran Visnjic
Beginners fragman:
Ailesinde gördüğü kopuk ilişkilerden dolayı bağlanma sorunları yaşayan Oliver annesini kaybeder. Bu acı olaydan sonra babasıyla daha da yakınlaşan Oliver’ın hayatına bir de öngörülemez Anna girer. Oliver'ın bu aşkı ise babasından yeni yeni öğrenmeye başladığı mizah ve cesaretle şekilleniyor.
15. Much Ado About Nothings (2013)
- Yönetmen: Joss Whedon
- Rotten Tomatoes: %86
- Oyuncular: Amy Acker, Alexis Denisof, Clark Gregg
Much Ado About Nothings fragman:
İngiliz yazar William Shakespeare’in aynı adlı “Yok Yere Gargara” komedisinin metninden direkt sinemaya uyarlanan film iki sevgili Beatrice ve Benedick'in karmaşık hikayesini anlatmaktadır.
14. Top Five (2014)
- Yönetmen: Chris Rock
- Rotten Tomatoes: %86
- Oyuncular: Chris Rock, Rosario Dawson, Gabrielle Union
Top Five fragman:
Komedi filmlerinin yıldızı Andre Allen, gazeteci Chelsea ile beklenmedik bir şekilde tanışınca hem geçmişiyle hem de komedyenlik kariyeriyle yüzleşmek zorunda kalır.
13. Romantics Anonymous (2011)
- Yönetmen: Jean-Pierre Améris
- Rotten Tomatoes: %86
- Oyuncular: Benoît Poelvoorde, Isabelle Carré, Lise Lamétrie
Romantics Anonymous fragman:
Aşırı duygusal ve utangaç çikolata fabrikası müdürü Jean-Rene ve çikolata ustası Angelique, fabrikanın zor bir sürece doğru gittiği zamanda hem işlerin hem de birbirlerinden gizledikleri aşklarının üstesinden gelmeye çalışmalıdır.
12. Maggie’s Plan (2016)
- Yönetmen: Rebecca Miller
- Rotten Tomatoes: %87
- Oyuncular: Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore
Maggie’s Plan fragman:
Tek başına anne olmak isteyen Maggie bu sırada profesör John’a aşık olunca Maggie’nin hayatı karmaşıklaşır. Maggie’nin arkadaşları bu süreci daha çok karmaşık hale getirince John ve eşi Georgette ile Maggie arasında çözülmesi zor bir aşk üçgeni oluşur.
11. Plus One (2019)
- Yönetmen: Jeff Chan, Andrew Rhymer
- Rotten Tomatoes: %89
- Oyuncular: Maya Erskine, Jack Quaid, Beck Bennett
Plus One fragman:
Üniversite arkadaşları Ben ve Alice yaklaşan düğün sezonunda birbirlerine eşlik etmek için anlaşırlar. Bu ise onlara birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı yaratır ve iki arkadaşın ilişkisi eğlenceli bir hal alır.
10. La Fée (2012)
- Yönetmen: Fiona Gordon, Dominique Abel, Bruno Romy
- Rotten Tomatoes: %90
- Oyuncular: Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy
La Fée fragman:
Oldukça basit bir hayatı ve karakteri olan otel görevlisi Dom, bir gün peri Fiona ile tanışır ve 3 dilek hakkı kazanır. Peri Fiona'ya aşık olan Dom’un dünyasını anlatan film tam bir peri masalı tadındadır.
9. Obvious Child (2014)
- Yönetmen: Gillian Robespierre
- Rotten Tomatoes: %90
- Oyuncular: Jenny Slate, Gaby Hoffmann, David Cross
Obvious Child fragman:
Sevgilisi tarafından yeni terk edilen komedyen Donna; hamile olduğunu öğrenir. Bebeğinin de yarattığı baskıyla ekonomik olarak geleceğinden endişe etmeye başlayan ve hayatı karmaşık bir hal almaya başlayan Donna’nın bir de sürpriz bir talibi çıkar. Sahnede cesur bir komedyen olan Donna ise bu durumların üstesinden gelmeye çalışırken daha cesur olmalıdır.
8. Bridesmaids (2011)
- Yönetmen: Paul Feig
- Rotten Tomatoes: %90
- Oyuncular: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne
Bridesmaids fragman:
Erkekler konusunda şansı yaver gitmeyen Annie’nin en yakın arkadaşı Lillian evlenmek üzeredir. Baş nedime olarak da Annie’yi görmek ister. Annie, Lillian ve diğer nedimeler arasındaki arkadaşlık ilişkilerinin düğün öncesi stresle bir araya gelmesi oldukça eğlenceli bir hal alır.
7. Love, Simon (2018)
- Yönetmen: Greg Berlanti
- Rotten Tomatoes: %91
- Oyuncular: Nick Robinson, Katherine Langford, Alexandra Shipp
Love, Simon fragman:
Eşcinsel olduğunu ailesine açıklayamayan Simon, internet üzerinden konuştuğu gizemli sınıf arkadaşına aşıktır. Bu iki duruma açıklık getirmeye çalıştığında ise hayatı değişmeye başlar.
6. Crazy Rich Asians (2018)
- Yönetmen: Jon M. Chu
- Rotten Tomatoes: %91
- Oyuncular: Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh
Crazy Rich Asians fragman:
Rachel uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Nick’e eşlik için Singapur’a gider. İlk kez Asya’ya gidecek olmasından ve Nick’in ailesiyle tanışacak olmasından kaynaklı heyecanlıdır. Bilmediği ise Nick’in ülkenin en zengin ailelerinden birinin oğlu olduğu ve sosyetede tüm genç kızların ve ailelerinin damat olarak onu istediğidir.
5. Silver Linings Playbook (2012)
- Yönetmen: David O. Russell
- Rotten Tomatoes: %92
- Oyuncular: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro
Silver Linings Playbook fragman:
Eşinden ayrılan ve hayatı altüst olan Pat bir yandan hayatına düzen getirmeye çalışırken bir yandan da eski eşiyle arasını düzeltmenin bir yolunu aramaktadır. Pat’a yardım teklifi sunan Tiffany ise karşılığında ondan önemli bir şey ister. Anlaşmalar yeni karşılıklar doğurdukça Tiffany ve Pat’in ilişkileri de karmaşık bir hal alır.
4. The Kids are All Right (2010)
- Yönetmen: Lisa Cholodenko
- Rotten Tomatoes: %93
- Oyuncular: Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo
The Kids are All Right fragman:
Lezbiyen bir çiftin iki çocuğu biyolojik babalarını bulup anneleriyle tanıştırma kararı alırlar. Baba aileyle tanışınca aile ilişkileri oldukça karmaşık bir hal almaya başlar.
3. The Artist (2011)
- Yönetmen: Michel Hazanavicius
- Rotten Tomatoes: %95
- Oyuncular: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman
The Artist fragman:
1927 senesi Hollywood’da sesli filmlerin başlamasıyla unutulmaya başlayan George Valentin ile bu süreçte yolları kesişen Peppy Miller’ın etkileyici hikayesini anlatıyor.
2. Enough Said (2013)
- Yönetmen: Nicole Holofcener
- Rotten Tomatoes: %95
- Oyuncular: Julia Louis-Dreyfus, James Gandolfini, Catherine Keener
Enough Said fragman:
Boşandıktan sonra hayatını tamamen kızına ve onun üniversite kariyerine adıyan Eva masözlük yaparak para kazanmaktadır. Bu sırada Albert ile tanışır ve ikili eğlenceli bir ilişkiye başlar. Eva’nın müşterilerinden Marianne ise sürekli eski kocasını yererken, bahsedilen adamın Albert olma olasılığı üzerine Eva’nın ilişki dünyası karmaşık bir hal alır.
1. The Big Sick (2017)
- Yönetmen: Michael Showalter
- Rotten Tomatoes: %98
- Oyuncular: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter
The Big Sick fragman:
Film gerçek bir hikayeye dayanmaktadır. Pakistan doğumlu komedyen Kumail’in tek gecelik birlikte olduğu Emily’e sonrasında aşık olması ve Kumail’in Müslüman kültürüyle Emily’ nin ailesi arasındaki çatışmaları konu alır.