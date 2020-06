Son 10 Yılın En İyi 23 Yabancı Romantik Komedi Filmi

Her zaman yaptığımız film listelerinin biraz dışına çıkıp ülkemizin en sevilen türlerinden birisine giriş yapıyoruz. Bugün son 10 yıl boyunca vizyona giren en iyi 23 komedi filmini listeliyoruz. Üstelik kalitesiz filmlere yer vermiyor, seçimleri eleştirmenlerin verdikleri puanlara göre yapıyoruz.

Bugüne kadar romantik komedi türünde seçkin bir liste hazırlamamıştık, ancak sinema dünyasının en popüler türlerinden birisi olduğu için hiçbir zaman sırtımızı dönmedik. Kimi zaman film izlemek için oturulan kanepede, karar vermekle geçen süre bir film süresini bulur. Özellikle son dönem yerli sinema filmlerinin romantik komedi türünde birbirlerini kopyaladıklarını düşünürsek bu kaçınılmaz.

“50 First Dates (İlk 50 Öpücük)” ya da “When Harry Met Sally (Harry ile Sally Tanışınca)” gibi klasikleşmiş filmlere elbette söylenecek sözümüz yok ama tekrar tekrar izlemek de bizi filmlerden soğutabiliyor. O halde yeni bir şeyler izlemek gerekli. Bu derde derman listemizi prestijli Rotten Tomatoes film sitesinin en çok puan alan romantik komedi filmleri listesinde yer alan yapımları arasından sizler için hazırladık. Şimdiden iyi seyirler…

Son 10 yılın en iyi 23 yabancı romantik komedi filmi:

The Big Sick (2017) Enough Said (2013) The Artist (2011) The Kids Are All Right (2010) Silver Linings Playbook (2012) Crazy Rich Asians (2018) Love, Simon (2018) Bridesmaids (2011) Obvious Child (2014) La Fee (2012) Plus One (2019) Maggie’s Plan (2016) Romantic Anonymous (2011) Top Five (2014) Much Ado About Nothing (2013) Beginners (2011) Results (2015) Your Sister’s Sister (2012) Long Shot (2019) Don Jon (2013) Crazy, Stupid, Love (2011) Ruby Spark (2012) Bridget Jones’s Baby (2016)

23. Bridget Jones’s Baby (2016)

Yönetmen: Sharon Maguire

Sharon Maguire Rotten Tomatoes: %78

%78 Oyuncular: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey

Bridget Jones’s Baby fragman:

Kocasından ayrıldıktan sonra işine daha sıkı sarılan Bridget’in dünyasında her şey kendi kontrolü altındadır. Kontrolü kaybettiği küçük bir anda ise hamile kalır ve olaylar karmaşıklaşır. Çünkü bebeğin babasının kim olduğundan emin değildir. Eski kocası mı, yeni sevgilisi mi? Filmi izleyecekseniz serinin önceki filmleri “Bridget Jones's Diary (2001)” ve “Bridget Jones: The Edge of Reason (2004)” de izlemenizi de öneririz.

22. Ruby Spark (2012)

Yönetmen: Jonathan Dayton, Valerie Faris

Jonathan Dayton, Valerie Faris Rotten Tomatoes: %79

%79 Oyuncular: Paul Dano, Zoe Kazan, Annette Bening

Ruby Spark fragman:

Kariyerine muhteşem başlayan ancak sonrasında içine girdiği duygusal buhran ve üretim sıkıntısıyla boğuşan genç yazar Calvin, bu dönemi atlatmasına yardımcı olacak Ruby adında hayali bir karakter yaratır. Kısa bir süre sonra ise yarattığı karakterin gerçeği ile tanışınca Calvin’in duygusal dünyası daha çok karışır.

21. Crazy, Stupid, Love. (2011)

Yönetmen: Glenn Ficarra, John Requa

Glenn Ficarra, John Requa Rotten Tomatoes: %79

%79 Oyuncular: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore

Crazy, Stupid, Love. fragman:

Hayatında her şeyin yolunda gittiğine inandığı sırada karısı Emily’nin kendisini aldattığını ve boşanmak istediğini öğrenen Hal yıllar sonra birileriyle flörtleşmenin zorluğunu yaşarken, arkadaşı yakışıklı çapkın Jacob’ın desteğini alır. Muhteşem hayatı bir anda tepetaklak olan Hal’in ve çevresindeki insanların komik ve karmaşık aşk ilişkilerine dair bir filmdir.

20. Don Jon (2013)

Yönetmen: Joseph Gordon-Levitt

Joseph Gordon-Levitt Rotten Tomatoes: %79

%79 Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne Moore

Don Jon fragman:

Kadınlar konusundan farklı takıntıları olan Jon, kadınları tavlamak konusunda hiç zorlanmasa da bir kulüpte tanıştığı idealist ve doğru erkek arayışındaki Barbara’da, sert bir taşa çarptığını fark eder. Barbara’yı elde etmek için ise her şeyi yapmaya hazırdır.

19. Long Shot (2019)

Yönetmen: Jonathan Levine

Jonathan Levine Rotten Tomatoes: %82

%82 Oyuncular: Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea Jackson, Jr.

Long Shot fragman:

Yetenekli ve özgür ruhlu fakat işsiz gazeteci Fred, çocukluk aşkı Charlotte ile tekrar karşılaşır. Ona olan aşkına hala ilk günkü gibi sadık olan işsiz Fred’in önündeki engel ise Charlotte’un Dışişleri Bakanı ve ABD’nin bir sonraki başkan adayı olmasıdır.

18. Your Sister’s Sister (2012)

Yönetmen: Lynn Shelton

Lynn Shelton Rotten Tomatoes: %83

%83 Oyuncular: Emily Blunt, Rosemarie DeWitt, Mark Duplass

Your Sister’s Sister fragman:

Ölen kardeşinin yasıyla iyice depresyona giren Jack, bir anma etkinliği hazırlığındayken kardeşinin eski sevgilisi Iris’ten gelen davet üzerine ailesinin yaşadığı bir adaya gider. Evde tek başına olacağını düşünürken Iris’in kız kardeşinin de benzer bir sebepten o evde olmasıyla karışan olaylar, Iris’in de gelmesiyle daha ilginç bir hal alır.

17. Results (2015)

Yönetmen: Andrew Bujalski

Andrew Bujalski Rotten Tomatoes: %84

%84 Oyuncular: Kevin Corrigan, Guy Pearce, Cobie Smulders

Results fragman:

Spor salonu sahibi Trevor ile antrenör Kat arasındaki ilişki biraz bozulduğu sırada salona yeni müşteri olarak taze dul ve zengin Danny gelir. Parayla mutluluk arasındaki ilişkiyi anlamak isteyen Kat ise Danny ile bunu test etmeye kalkınca üçlü arasındaki ilişki karmaşık bir hal alır.

16. Beginners (2011)

Yönetmen: Mike Mills

Mike Mills Rotten Tomatoes: %85

%85 Oyuncular: Ewan McGregor, Christopher Plummer, Goran Visnjic

Beginners fragman:

Ailesinde gördüğü kopuk ilişkilerden dolayı bağlanma sorunları yaşayan Oliver annesini kaybeder. Bu acı olaydan sonra babasıyla daha da yakınlaşan Oliver’ın hayatına bir de öngörülemez Anna girer. Oliver'ın bu aşkı ise babasından yeni yeni öğrenmeye başladığı mizah ve cesaretle şekilleniyor.

15. Much Ado About Nothings (2013)

Yönetmen: Joss Whedon

Joss Whedon Rotten Tomatoes: %86

%86 Oyuncular: Amy Acker, Alexis Denisof, Clark Gregg

Much Ado About Nothings fragman:

İngiliz yazar William Shakespeare’in aynı adlı “Yok Yere Gargara” komedisinin metninden direkt sinemaya uyarlanan film iki sevgili Beatrice ve Benedick'in karmaşık hikayesini anlatmaktadır.

14. Top Five (2014)

Yönetmen: Chris Rock

Chris Rock Rotten Tomatoes: %86

%86 Oyuncular: Chris Rock, Rosario Dawson, Gabrielle Union

Top Five fragman:

Komedi filmlerinin yıldızı Andre Allen, gazeteci Chelsea ile beklenmedik bir şekilde tanışınca hem geçmişiyle hem de komedyenlik kariyeriyle yüzleşmek zorunda kalır.

13. Romantics Anonymous (2011)

Yönetmen: Jean-Pierre Améris

Jean-Pierre Améris Rotten Tomatoes: %86

%86 Oyuncular: Benoît Poelvoorde, Isabelle Carré, Lise Lamétrie

Romantics Anonymous fragman:

Aşırı duygusal ve utangaç çikolata fabrikası müdürü Jean-Rene ve çikolata ustası Angelique, fabrikanın zor bir sürece doğru gittiği zamanda hem işlerin hem de birbirlerinden gizledikleri aşklarının üstesinden gelmeye çalışmalıdır.

12. Maggie’s Plan (2016)

Yönetmen: Rebecca Miller

Rebecca Miller Rotten Tomatoes: %87

%87 Oyuncular: Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore

Maggie’s Plan fragman:

Tek başına anne olmak isteyen Maggie bu sırada profesör John’a aşık olunca Maggie’nin hayatı karmaşıklaşır. Maggie’nin arkadaşları bu süreci daha çok karmaşık hale getirince John ve eşi Georgette ile Maggie arasında çözülmesi zor bir aşk üçgeni oluşur.

11. Plus One (2019)

Yönetmen: Jeff Chan, Andrew Rhymer

Jeff Chan, Andrew Rhymer Rotten Tomatoes: %89

%89 Oyuncular: Maya Erskine, Jack Quaid, Beck Bennett

Plus One fragman:

Üniversite arkadaşları Ben ve Alice yaklaşan düğün sezonunda birbirlerine eşlik etmek için anlaşırlar. Bu ise onlara birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı yaratır ve iki arkadaşın ilişkisi eğlenceli bir hal alır.

10. La Fée (2012)

Yönetmen: Fiona Gordon, Dominique Abel, Bruno Romy

Fiona Gordon, Dominique Abel, Bruno Romy Rotten Tomatoes: %90

%90 Oyuncular: Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy

La Fée fragman:

Oldukça basit bir hayatı ve karakteri olan otel görevlisi Dom, bir gün peri Fiona ile tanışır ve 3 dilek hakkı kazanır. Peri Fiona'ya aşık olan Dom’un dünyasını anlatan film tam bir peri masalı tadındadır.

9. Obvious Child (2014)

Yönetmen: Gillian Robespierre

Gillian Robespierre Rotten Tomatoes: %90

%90 Oyuncular: Jenny Slate, Gaby Hoffmann, David Cross

Obvious Child fragman:

Sevgilisi tarafından yeni terk edilen komedyen Donna; hamile olduğunu öğrenir. Bebeğinin de yarattığı baskıyla ekonomik olarak geleceğinden endişe etmeye başlayan ve hayatı karmaşık bir hal almaya başlayan Donna’nın bir de sürpriz bir talibi çıkar. Sahnede cesur bir komedyen olan Donna ise bu durumların üstesinden gelmeye çalışırken daha cesur olmalıdır.

8. Bridesmaids (2011)

Yönetmen: Paul Feig

Paul Feig Rotten Tomatoes: %90

%90 Oyuncular: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne

Bridesmaids fragman:

Erkekler konusunda şansı yaver gitmeyen Annie’nin en yakın arkadaşı Lillian evlenmek üzeredir. Baş nedime olarak da Annie’yi görmek ister. Annie, Lillian ve diğer nedimeler arasındaki arkadaşlık ilişkilerinin düğün öncesi stresle bir araya gelmesi oldukça eğlenceli bir hal alır.

7. Love, Simon (2018)

Yönetmen: Greg Berlanti

Greg Berlanti Rotten Tomatoes: %91

%91 Oyuncular: Nick Robinson, Katherine Langford, Alexandra Shipp

Love, Simon fragman:

Eşcinsel olduğunu ailesine açıklayamayan Simon, internet üzerinden konuştuğu gizemli sınıf arkadaşına aşıktır. Bu iki duruma açıklık getirmeye çalıştığında ise hayatı değişmeye başlar.

6. Crazy Rich Asians (2018)

Yönetmen: Jon M. Chu

Jon M. Chu Rotten Tomatoes: %91

%91 Oyuncular: Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh

Crazy Rich Asians fragman:

Rachel uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Nick’e eşlik için Singapur’a gider. İlk kez Asya’ya gidecek olmasından ve Nick’in ailesiyle tanışacak olmasından kaynaklı heyecanlıdır. Bilmediği ise Nick’in ülkenin en zengin ailelerinden birinin oğlu olduğu ve sosyetede tüm genç kızların ve ailelerinin damat olarak onu istediğidir.

5. Silver Linings Playbook (2012)

Yönetmen: David O. Russell

David O. Russell Rotten Tomatoes: %92

%92 Oyuncular: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro

Silver Linings Playbook fragman:

Eşinden ayrılan ve hayatı altüst olan Pat bir yandan hayatına düzen getirmeye çalışırken bir yandan da eski eşiyle arasını düzeltmenin bir yolunu aramaktadır. Pat’a yardım teklifi sunan Tiffany ise karşılığında ondan önemli bir şey ister. Anlaşmalar yeni karşılıklar doğurdukça Tiffany ve Pat’in ilişkileri de karmaşık bir hal alır.

4. The Kids are All Right (2010)

Yönetmen: Lisa Cholodenko

Lisa Cholodenko Rotten Tomatoes: %93

%93 Oyuncular: Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo

The Kids are All Right fragman:

Lezbiyen bir çiftin iki çocuğu biyolojik babalarını bulup anneleriyle tanıştırma kararı alırlar. Baba aileyle tanışınca aile ilişkileri oldukça karmaşık bir hal almaya başlar.

3. The Artist (2011)

Yönetmen: Michel Hazanavicius

Michel Hazanavicius Rotten Tomatoes: %95

%95 Oyuncular: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman

The Artist fragman:

1927 senesi Hollywood’da sesli filmlerin başlamasıyla unutulmaya başlayan George Valentin ile bu süreçte yolları kesişen Peppy Miller’ın etkileyici hikayesini anlatıyor.

2. Enough Said (2013)

Yönetmen: Nicole Holofcener

Nicole Holofcener Rotten Tomatoes: %95

%95 Oyuncular: Julia Louis-Dreyfus, James Gandolfini, Catherine Keener

Enough Said fragman:

Boşandıktan sonra hayatını tamamen kızına ve onun üniversite kariyerine adıyan Eva masözlük yaparak para kazanmaktadır. Bu sırada Albert ile tanışır ve ikili eğlenceli bir ilişkiye başlar. Eva’nın müşterilerinden Marianne ise sürekli eski kocasını yererken, bahsedilen adamın Albert olma olasılığı üzerine Eva’nın ilişki dünyası karmaşık bir hal alır.

1. The Big Sick (2017)

Yönetmen: Michael Showalter

Michael Showalter Rotten Tomatoes: %98

%98 Oyuncular: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter

The Big Sick fragman:

Film gerçek bir hikayeye dayanmaktadır. Pakistan doğumlu komedyen Kumail’in tek gecelik birlikte olduğu Emily’e sonrasında aşık olması ve Kumail’in Müslüman kültürüyle Emily’ nin ailesi arasındaki çatışmaları konu alır.