En İyi Ses Düzenleme Programları (PC - MacOS)

Ses kayıtlarıyla uğraşan, işini ya da hobisini sesiyle yapan takipçilerimiz için Windows ve MacOS’larda en iyi ses düzenleme programlarını derledik.

Müzik, kurgu ya da kayıt işleriyle uğraşanlar için en büyük problemlerin başında ses düzenleme programları geliyor. Piyasada ücretli ve ücretsiz olarak birçok ses düzenleme programı yer alıyor. Kullanışlılık, tasarruf ve erişilebilirlik açısından kullanıcısına önem veren programlar ise bir adım öne çıkıyor.

Öne çıkan programların, piyasa koşullarında kullanıcılara sunduğu farklı özellikleri var. Bu özellikleri araştırdık ve ses düzenleme işlemlerinizi yaparken işinize yarayabilecek programları bir rehber haline getirdik. Profesyonel ya da hobi olarak seslerle uğraşıyorsanız, listemizde çok tercih edilen ve kullanışlı olan birçok program ilginizi çekecektir.

En iyi ses düzenleme programları:

Logic Pro X (Ücretli)

GarageBand (Ücretsiz)

Auditool (Ücretsiz)

Audacity (Ücretsiz)

Ardour

Ocenaudio

Ashampoo Music Studio 2019

Acoustica

Windows ve Mac OS kullanıcıları için piyasadaki ses kayıt düzenleme programlarını öne çıkan yönleriyle ele aldık ve Windows ve MacOS kullanıcısı takipçilerimiz için en iyi ses düzenleme programlarını anlattık.

Canlı döngülerle birlikte etkin filtre, tekrarlayıcı, remix özellikleri kullanımı.

Örnekleyici, bölge editörü, haritalama editörü gibi ekstra özelliklere sahiptir.

150’den fazla ritmik sese sahip bir kütüphane imkanı sunar.

Apple’ın üreticisi olduğu Logic Pro X, kullanıcılarına ücretli olarak birçok seçenekte ses kayıt imkanı sağlayan bir programdır. Efekt, döngü ve örnekler koleksiyonuyla birlikte ses kayıt işlerinizi kolay ve ciddi bir şekilde icra etmenizi sağlar. Program, App Store’da 1.349.99 TL fiyatıyla yerini alıyor.

Akıllı kontrollere sahip bir arayüz.

Yeni ses ve enstürman koleksiyonuna sahip iyi bir kütüphane.

Multi-Touch hareketle uzaktan erişime sahip olabilmek.

Apple’ın ürettiği GarageBand programı, Mac sahiplerine kolaylıkla ses düzenleme işlemlerini yapabilme imkanı tanıyor. Herhangi bir enstürmanı kablosuz olarak programa taşıyabileceğiniz GarageBand programı, birçok yeni özelliğiyle kullanıcılara farklı olanaklar tanıyor. Davul sistemi, amper ve pedal kutuları, flex time bu özelliklerden bazıları. Hem de tüm bu özellikleri kullanıcılara ücretsiz olarak sağlıyor.

Parçalarınızı cihazlarınız arasında senkronize eder.

Dosyaları .MP3 formatında dışa aktarır.

Birçok enstürman seçeneği sunar.

Audiotool, ücretsiz olarak ses kaydetmenize ve bunu yayınlamanıza yardımcı olan bir programdır. Sistemdeki enstürmanları karşılaştırabileceğiniz 30 saniyelik sesler kaydedebilirsiniz. Bu programla birçok ses sinyalinizi değiştirebilir ve MIDI denetleyicisi oluşturabilirsiniz.

Geniş eklenti kütüphanesine sahiptir.

Podcast izleyicilerine direkt olarak ulaşım sağlar.

Birçok dosya formatını destekler.

Piyasadaki ücretsiz ve popüler ses düzenleme programları arasında yer alan Audacity, Windows, Mac, Linux işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışan bir ses düzenleme programıdır. Öğrenmesi oldukça basttir ve saatlerinizi almayacaktır. Bu program sayesinde; seslerinizi düzenleyebilir, yeni kayıtlar alabilir ve podcastlerinizi aktarabilirsiniz.

Profesyonel bir ses düzenleme imkanı sunar.

Dosya formatı çeşitliliği vardır.

Karıştırıcının işlevi yeterliliğe sahiptir.

Ardour, ses kayıt ve düzenlemenize yardımcı bir programdır. Arayüzü yeni kullanıcılara biraz karmaşık gelebileceği için yeni başlayanlar tarafından pek tercih edilmez. Ancak, Windows, Linux ve MacOS uyumlu olması ve ücretsiz olmasıyla avantajlar sağlayan bir programdır.

Renkli ve kullanışlı arayüze sahiptir.

Online ses dosyalarını düzenlemek için kullanılabilir.

Yerleşik klavye kısayollarıyla birlikte oldukçta etkin.

Renkli bir arayüze sahip olan Ocenaudio, temiz ve renkli tasarımıyla yeni keşfedenlerine güzel bir olanak sağlıyor. Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerine uyumlu olup, oynatma parametrelerine hakimiyeti sağlamak isteyen kullanıcılar için öncelikli tercih sebepleri arasındadır. Program, Windows ve MacOS cihazlarla uyumluluk gösteriyor.

Yeni başlayanlar için kolaydır.

Ekstra dosya yönetimi araçlarına sahiptir.

CD’lerinizi kopyalar ve aktarır.

Basit ses kliplerinizi düzenlemek için oluşturulan dalga formlu önizleme penceresiyle yeni başlayan kullanıcılar için ideal bir uygulama olan Ashampoo Music Studio 2019, temel bir ses düzenleyici programıdır. CD etiketleri tasarlamak, dosyaların etiketlerini düzenlemek, farklı ses formatlarını dönüştürmek ve disklerinizi kopyalamak ve yazmak için kullanabilirsiniz. Windows kullanıcıları için ideal bir uygulamadır.

Kolay ve iyi tasarımlı arayüz sunar.

CD’ye kopyalama işlemini destekler.

Katman efektleri oluşturmanızı sağlar.

Acon Digital tarafından üretilen Acoustica 6, ücretsiz bir ses düzenleme aracı programıdır. Ancak programın bir üst versiyonu olan Acoustica 7 programı kullanıcılar için ücretlidir. Programın öne çıkanları arasında; efekt zinciri, tasarım aracı, CD kopyalama aracı yer alır. Ayrıca programa VST veya DirectX eklentilerini yükleyerek özelliklerinizi genişletebilirsiniz. Program hem Windows hem de MacOS ürünlerde kullanılabilir.

Ses programı seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Ses düzenleme programı kullanırken de kaliteli olanını kullanmamızda her zaman fayda vardır. Bu kaliteyi oluşturmak için oluşturduğumuz listedeki programların öne çıkan özelliklerini sizler için sıralamıştık. Şimdiyse bu unsurlardaki dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsedelim.

Ses programınızı seçerken dikkat etmeniz gereken belirli unsurlar vardır. Bu unsurlar, profesyonel dünyayla bağlantılıysa farklı, hobi olarak yapılacaksa farklı olabilir. Her iki işlem için de kaliteli ses düzenleme programını seçmenin size birçok getirisi olabilir. Eğer ses programlarıyla aranız çok iyi değilse; kolay tasarım ve kullanışlılık, geniş bir kütüphane arşivi, örnek sesler size kılavuz olma konusunda ciddi şekilde yardımcı olacaktır.

Profesyonel olarak uğraşıyorsanız daha farklı özellikler arayabilirsiniz. Bunlar; kısayol araçları, ekstra dosya yönetimi, dokunmatik özellikler, farklı formatlarda ses kaydı gibi özelliklerdir.

Kaliteli bir ses kaydı için ne gerekir?

Kaliteli düzenlemeleri yapmak istiyorsak, kendi gerçekleştireceğimiz kayıtlar için de kaliteyi aramalıyız. Ortam üzerinden bir ses kaydetmek için; mikrofon, mikser ve iyi bir programa ihtiyacımız vardır. Şartlar oluşur ve bunları sağlarsanız siz de güzel işlere imza atabilirsiniz. Bu gereçlerin kalitesi ne kadar iyi olursa programdan dinleyeceğimiz ses de bizim için o kadar kaliteli olur.

1 saatlik bir ses kaydı yaklaşık olarak 1 GB yer kaplar. Bunun için de yüksek kapasiteli SD kartlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Ses kaydı esnasında ağzınızdan dökülen kelimelerin haricinde bir diğer dikkat noktası da mikrofona olan uzaklıktır. Mikrofona olan uzaklığınız, mikrofon özelliklerinizle değişmekle birlikte genelde 15-30 cm arasındadır.

Mikserler de ses kalitenizi arttırabileceğiniz önemli hususlardandır. Çoklu sesi işleme teknolojisine ait bir mikser, teknolojik anlamda ses kaydına boyut atlattırabilir. Mikserlerin mantığı, mikrofonlara bağlanması ve bunu dijital ses kaydı programına aktarmasıdır.

Dijital ortama aktardıktan sonraki işlemler, tamamen olmasa da programın size sundukları kadardır. İyi bir programlar, kullanıcısına her zaman profesyonel olmasa bile kullanışlı olması açısından iyi hizmet sunar.