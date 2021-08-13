Komedi türünde belli bir kaliteyi yakalayan Türk sinemasında özellikle son zamanlarda Düğün Dernek 2, Organize İşler Sazan Sarmalı ve Çakallarla Dans filmleriyle bu çıtayı bir tık yükseldi. Peki en iyi Türkçe ve yerli komedi filmleri hangileri? Sizler için ilk 20 filmi sıraladık. İyi seyirler.

Türk milleti olarak özellikle dizi ve sinema sektörüne ciddi oranda önem veriyoruz. Özellikle dram, korku, entrika, aşk ve romantik türlerindeki yapımlara derinden sevgi besleyen milletimiz, bugüne kadar birbirinden birçok yetenekli senarist, yönetmen ve yapımcı yetiştirdi. Ama komedi filmleri deyince akan sular durur. Zira komedi türü milletimiz ile artık özdeşleşmiştir.

Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Murat Cimcir ve Ahmet Kural ikilisi, Şahan Gökbakar ve Ata Demirer bu milletin yetiştirdiği yetenekli komedyenlerden sadece birkaçı. Ama kuşkusuz ki millet olarak komedyen doktoramızı Kemal Sunal ile yaptık.

Bu kadar çok komedyenimiz olunca haliyle yerli komedi filmleri de bir hayli fazla oluyor. Zira yeri geldi Yılmaz Erdoğan’ın Organize İşler filmi ile İstanbul’un ara sokaklarındaki dolandırıcılık işlerine karıştık, yeri geldi Murat Şeker’in Çakallarla Dans filmi ile Fikirtepe çocuğu olup tüm paramızı Stutgart’a basıp batırdık, yeri geldi Ahmet Kural ve Murat Cimcir’in Düğün Dernek ve Düğün Dernek 2 filmiyle damat halayı çekip sünnet kirvesi olduk.

Peki komedi filmleri listesi böyle kalabalık olunca biz hangi filmin iyi hangi filmin kötü olacağını nasıl bileceğiz? Tabii ki aşağıda verdiğimiz liste sayesinde. IMDb puanlarına göre sıralanan listede, en başarılı yerli komedi filmlerini bulabilirsiniz.

Tüm zamanların en iyi yerli komedi filmleri:

Leyla ile Mecnun'un senaristinden: Kara Bela

Yıl: 2015

Tür: Dram, Aksiyon

IMdb puanı: 7

Oyuncular: Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil

Filmin senaristlik ve yönetmenlik koltuğunda hepimizin TRT1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinin senaristliğini üstlenen Burak Aksak oturuyor. 18 Eylül 2015 tarihinde vizyona giren yapım şu anda Netflix üzerinden de yayınlanıyor. Filmde karısı ve babasını kaybeden kitap kurdu Kudret’in genç bir kızı tekrar hayata bağlaması anlatılıyor.

Haluk Bilginer'in mükemmel oyunculuğuyla: Güneşin Oğlu

Yıl: 2008

Tür: Fantastik

IMdb puanı: 7.1

Oyuncular: Haluk Bİlginer, Özgü Namal ve Köksal Engür

Yine Leyla ile Mecnun dizisinden tanıdığımız Onur Ünlü’nün yönetmenlik koltuğunda oturduğu yapım, Haluk Bilginer’in mükemmel oyunculuğu ile izleyenlerine bir hayli seyir keyfi yüksek dakikalar yaşatıyor. Filmde konu olarak ise hayatını kaybeden iki kişinin ruhlarının değişimi ile olabilecek olaylar komik bir dille izleyicilere aktarılıyor.

Suç dünyasına atılan iki inşaat işçisinin anlatıldığı: İnşaat

Yıl: 2003

Tür: Suç, Dram

IMdb puanı: 7.2

Oyuncular: Emre Kınay, Şevket Çoruh ve Suna Pekuysal

O zamanlar büyük bir kitleye hitap eden yapım, patronlarının bir yanlışını yakalayıp o yanlışın peşinden suç olaylarına karışan iki inşaat işçisini konu ediyor.

Kısa yoldan para kazanma çabası: Çalgı Çengi

Yıl: 2011

Tür: Macera

IMdb puanı: 7.2

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cimcir ve Bora Akkaş

Muhteşem ikili olarak gösterilen Ahmet Kural ve Murat Cimcir ikilisinin ilk sinema filmi olan Çalgı Çengi, Selçuk Aydemir’in senaristliğini ve yönetmenliğini, Cem Yılmaz’ın da yapımcılığını üstlenerek çekildi. Filmde kısa yoldan para bulmak için çeşitli maceralara atılan düğün, sünnet ve kına müzisyenleri Salih ve Gürkan’ın maceralarını izliyoruz.

Her Sivaslı'nın izlemesi gereken: Düğün Dernek

Yıl: 2013

Tür: Macera

IMdb puanı: 7.2

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cimcir, Barış Yıldız ve Rasim Öztekin

Anadolu’nun bağrında, Sivas’ta geçen film, Sivaslı Tarık ile Letonyalı Nugesha’nın aynı ülkede çalışması için evlenmeleri gerektiğini konu alıyor. İşin komedi yönü ise Tarık’ın babası İsmail’in bu düğünü Sivas’ın en güzel düğünü yapmak istemesi. İsmail ve arkadaşları tüpçü Fikret, Çetin (Çeto) ve öğretmen Saffet, Sivas’ın en iyi düğününü yapmak için harekete geçer.

Kült ir Türk komedi yapımı: Neredesin Firuze

Yıl: 2004

Tür: Drama, Müzik, Macera

IMdb puanı: 7.3

Oyuncular: Haluk Bilginer, Özcan Deniz, Demet Akbağ ve Cem Özer

Türk komedi sinemasının kült yapımlarından olan Neredesin Firuze, çıktığı yıllarda gerek konusuyla gerekse de oyuncu kadrosuyla büyük ses getirmişti. Ünlü bir şarkıcı olmak isteyen adamın (Özcan Deniz) trajedi ve absürt dolu hikayesini anlatan yapım, müzikal türünden olmasıyla da oldukça beğenilmişti.

Cem Yılmaz'ın 1 milyon yıl geriye gittiği: AROG

Yıl: 2008

Tür: Fantastik, Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon

IMdb puanı: 7.3

Oyuncular: Cem YIlmaz, Özge Özberk, Zafer Algöz ve Ozan Güven

Cem Yılmaz’ın o efsanevi filmi GORA’nın ikinci filmi AROG, bu sefer Arif’in zamanda yolculuk yapmasıyla taş devrini birbirine katmasını anlatıyor. Bir milyon yıl önceye giden Arif’in günümüze geri dönmek için verdiği uğraşı konu edinen yapımın yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılık koltuğunda da Cem Yılmaz oturuyor. ‘’Jurassic Park’a çevirdiniz burayı’’ - Arif

Huysuz kedileri sevenlere: Kötü Kedi Şerafettin

Yıl: 2016

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

IMdb puanı: 7.3

Seslendirenler: Uğur Yücel, Demet Evgar ve Okan Yalabık

Birçok ödül alan animasyon yapımı, küfür ve argo konuşan, çok yiyen, oldukça tembel olan ve kendinden başka hiçbir şeyi sevmeyen bir ev kedisinin başına gelen ilginç olayları anlatıyor.

Cem Yılmaz'ın bu sefer bizlere Yeşilçam sahneleri tattırdığı: Arif V 216

Yıl: 2018

Tür: Bilim Kurgu, Macera

IMdb puanı: 7.3

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Özkan Uğur ve Zafer Algöz

GORA serisinin sonuncusu olan Arif V 216, Arif’in 8 yıl sonra GORA gezegenindeki yakın arkadaşı 216’nın dünyaya ziyaretini işliyor. Arif ve 216 kazayla zamanda yolculuk yaparak eski Yeşilçam zamanlarına giderler ve olaylar gelişir.

Komedisinin yanında dram yönüyle de dikkat çeken: Hokkabaz

Yıl: 2006

Tür: Dram

IMdb puanı: 7.4

Oyuncular: Cem Yılmaz, Mazhar Alanson ve Özlem Tekin

Her ne kadar komedi konusunda ustalaşmış olsa da Cem Yılmaz bu yapımıyla da bizlere isterse çok da güzel dram yazabileceğini göstermiştir. Zira başarısız bir hokkabazı konu alan film, kariyerini kurtarmak isteyen bu hokkabazı, huysuz ve geçimsiz babasıyla tekrar bir araya gelmesini konu alır. Film hem baba ve oğlun dram yüklü hikayesini hem de yeni bir gelinin de gösteri sırasında sahneden kaybolmasına odaklanır.

Dolandırıcılık çetesinin bu kez büyük balığa denk geldiği: Organize İşler:

Yıl: 2005

Tür: Dram, Suç, Macera

IMdb puanı: 7.4

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Özgü Namal ve Cem Yılmaz

Artık hayattan bir beklentisi olmayan, insanları güldüremeyen bir komedyen olan Superman lakaplı Samet, tam intihar edecekken usta dolandırıcıların elinde yetişip İstanbul’un en ünlü dolandırıcısı olan Asım ile tanışır. Artık adı çakma Superman olan Samet, Asım’ın dolandırıcılık çetesine katılır. Ayrıca film Demet Akbağ, Altan Erkekli, Sarp Apak, Ebru Akel ve Timur Acar gibi ünlüleri de kadrosunda bulunduruyor.

ABD'nin vahşi batısında iki Türk: Yahşi Batı

Yıl: 2009

Tür: Batı, Macera, Ajan

IMdb puanı: 7.4

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Zafer Algöz

1881 yılında geçen film, Cem Yılmaz’ın canlandırdığı Aziz Bey ile Ozan Güven’in canlandırdığı Lemi bey, beraber çalışan iki Osmanlı ajanıdır. Bu iki gizli ajan Osmanlı sultanının bizzat emriyle ABD’ye, başkana özel hediye vermeye giderler. Ama yolda aksilikler yaşayan bu iki kafadar ajan, değerli hediyeyi kaybedince bir Amerikan kasabasına yerleşirler.

Osmanlı döneminin en ünlü sahnelerinden: Karagöz ve Hacivat Neden Öldürüldü?

Yıl: 2006

Tür: Dram, Tarih

IMdb puanı: 7.5

Oyuncular: Haluk Bilginer, Beyazıt Öztürk ve Şebnem Dönmez

14. yüzyıl Bursa’sında geçen hikaye, Moğol tehlikesinden dolayı firar ederek bölgeye gelen yeni insanlar, beraberinde farklı dinler, diller ve kültürler getirirler. Osmanlı İmparatorluğu’nun da temelleri atıldığı zamanlarda Bursa’da bir kaos hakim olur. Bu sırada da son derece akıllı, cahil ve aynı oranda da sinirli olan Karagöz, fırsatçı bir zekaya sahip olan Hacivat ile tanışır ve Orhan Gazi adına yapılan cami inşaatında beraber çalışmaya başlarlar.

Bir figuranın sinema filmi çekme yolculuğu: Pek Yakında

Yıl: 2014

Tür: Dram

IMdb puanı: 7.5

Oyuncular: Cem YIlmaz, Ozan Güven, Özkan Uğur ve Zafer Algöz

Cem Yılmaz ve komedi çetesinin güzel ürünlerinden birisi olan Pek Yakında filminde konu olarak, korsan DVD satarak ve bazı illegal işler yaparak geçimini kazanan Zafer’in hikayesine odaklanıyor. İşlerinden dolayı karısı tarafından terk edilen Zafer, eskiden beraber figüranlık yaptığı ekibini toplayarak sinema filmi çekmeye karar veriyor.

Ali Atay'ın gözünden ve kaleminden: Limonata

Yıl: 2015

Tür: Dram

IMdb puanı: 7.5

Oyuncular: Ertan Saban, Serkan Keskin ve Funda Eryiğit

Leyla ile Mecnun dizisinden tanıdığımız Ali Atay tarafından yazılıp yönetilen film, birbirlerini uzun süredir tanımayan, tamamen zıt olan iki kardeşin uzun yolculuğa çıkmasını ve bu yolculukta yaşadıkları komedi dolu maceralarını anlatıyor.

Bir garip aile filmi: Aile Arasında

Yıl: 2017

Tür: Macera, Dram

IMdb puanı: 7.8

Oyuncular: Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcılar

Senaryosunu Gürsel Birsel’in üstlendiği film, 21 yıllık ilişkilerini şans eseri aynı gün sonlandıran Fikret ile Solmaz’ın tanışmasını konu alıyor. Solmaz’ın kızı Adanalı birisiyle evlenmek isteyince Fikret onun babası rolünü üstleniyor.

"Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?": Vizontele

Yıl: 2001

Tür: Dram

IMdb puanı: 8

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz

Türk sinema kültürünün duayenlerinden birisi olan Vizontele, dev kadrosu ve güzel konusu ile izleyenleri kendisine hayran bırakan bir yapım. Film konu olarak ise, daha önce hiç televizyon görmemiş bir köyün, televizyon ile verdiği mücadeleyi traji komik dille anlatıyor.

Arif efsanesinin başladığı, Türk sinemasının komedi ihtiyacını uzun süre karşılayan: GORA

Yıl: 2004

Tür: Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon

IMdb puanı: 8

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Özge Özberk, Şafak Sezer, Özkan Uğur ve Rasim Öztekin

Adeta devler ligi olan oyuncu kadrosuyla hala daha en iyi Türk filmleri arasında yer alan GORA, Arif karakterinin GORA gezegeninde yaşayan uzaylılar tarafından kaçırılmasını konu alıyor. O yıla göre muazzam efektleriyle de büyüleyen yapım, Arif Işık’ın GORA prensesi Ceku ile tanışıp aşık olmasını ve sağ salim dünyaya geri dönmeye çalışmasını işliyor.

3 kafadarın yolculuğu: Pardon

Yıl: 2005

Tür: Dram

IMdb puanı: 8.2

Oyuncular: Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Ali Çatalbaş ve Bülent Kayabaş

Ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy’un gerçek olaydan etkilenerek sinemaya aktardığı film, üç kafadar arkadaşın talihsiz serüvenini anlatıyor. Bu üç arkadaştan birisi olan zamanından çok sonra askerliğini yapan İbrahim’de artık resmi üniforma fobisi olmuştur. Ne zaman görse bir polis veya asker görse istemeden olsa kaçıyordur. Bu fobisi yüzünden terörist olarak suçlanan İbrahim ve arkadaşları, cezaevine düşerler.

Bir Cem Yılmaz klasiği daha: Her Şey Çok Güzel Olacak

Yıl: 1998

Tür: Dram

IMdb puanı: 8.2

Oyuncular: Cem Yılmaz, Mazhar Alanson ve Ceyda Düvenci

Cem Yılmaz’ın adeta şaha kalktığı film olan Her Şey Çok Güzel Olacak, sorunlu abi kardeş olan Nuri ile Altan’ın hikayesine odaklanıyor. Şans eseri bir kavga sırasında denk gelen kardeşler, başlarını belaya soktukları için Güney’e yaptığı yolculuğu anlatıyor.

Biliyoruz, yukarıdaki listede neden o efsanevi Yeşilçam filmlerinin olmadığını merak ediyorsunuz. O eski güzel filmleri listeye almadık çünkü Hababam Sınıfı serisi, Çöpçüler Kralı, Banker Bilo, Salako ve Yedi Bela Hüsnü gibi yapımlarımız bizim gönül listemizde baş köşedeler. Ne ülkemizde ne de dünyada yapılan hiçbir yapım onların arasına giremez..