Ender Ortaya Çıkan Gökkuşağı Bulutları Sibirya'da Görüldü

National Geographic, Rusya'nın Sibirya bölgesinde çekilen ve ender rastlanan gökkuşağı bulutlarının fotoğrafını yayınladı. Sosyal medyada büyük ilgi çeken görüntüleri fotoğraflayan Svetlana Kazina, bulutların daha çok "dantele" benzediğini söyledi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde, ender görülen gökkuşağı bulutları fotoğraflandı. National Geographic tarafından yayımlanan fotoğraflar özellikle Rus sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi çekti.

Fotoğrafları çeken Rus fotoğrafçı Svetlana Kazina, fotoğraflardaki bulutların çok ince olduğunu, buluttan daha ziyade "dantele" benzediğini söyledi. Bulutların bir dağın üzerinde gözlemlendiğini belirten Kazina, o yükseklikte rüzgarın güçlü estiğini ve gökkuşağı bulutlarının saniyeler içerisinde şekil değiştirdiğini kaydetti.

Bilim insanları, gökkuşağı bulutlarının "bulut yanardönerliği" adı verilen bir nedenden oluştuğunu söylüyor. Bu doğa olayı genellikle altokümülüs, yumakbulut, merceksel bulut ve saçak bulutlarda görülüyor. Olay, sıradan gökkuşaklarına benzer şekilde oluşuyor. Bulutun içindeki ince su damlaları ya da buz kristalleri güneş ışığını dağıtması gökkuşağını oluşturuyor.