Fatih Sondaj Gemisi, geçtiğimiz aylarda bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi için sondaj çalışmasını tamamladı. Böylelikle doğalgaz eldesinin ilk aşaması tamamlanmış oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, çalışmaların 77 günde tamamlanmış olduğunu duyurdu.

Türkiye'de, 2020 yılının son dönemlerinde oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiği açıklanmıştı. Daha sonra yapılan revizelerde ise bulunan doğalgazın 405 milyar metreküp olduğu ifade edilmişti. Şimdiyse Sakarya'da bulunan rezerv ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, alandaki sondaj çalışmasının tamamlandığını açıkladı.

Karadeniz'e gidip hem doğalgaz arayan hem de bulduğu doğalgazı sondajlayan gemimizin ismi Fatih'ti. Burada bulunan haberimizde detaylarına ulaşabileceğiniz sondaj gemisi, 77 günün sonunda "Türkali-1" olarak isimlendirilen kuyudaki çalışmalarını tamamladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan açıklamalarda, sondaj çalışmaları kapsamında 2.118 metre su derinliğine ulaşıldığını, doğalgazın sondajlandığı maksimum derinliğin ise 3.920 metre olduğu açıklandı.

"Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Twitter'da yaptığı açıklamalarda "Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki Türkiye'yi bundan sonra ne bekliyor? Hemen aşağıda göreceğiniz resmi açıklama ne anlama geliyor?

Fatih Sondaj Gemisi'nin yapılan sondaj çalışmasını tamamlamış olması, doğalgaz eldesinin ilk aşamasının tamamlandığı anlamına geliyor. Şimdiyse Türkiye, çıkardığı doğalgazı karaya taşımaya bakacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu doğalgaz rezervinin Zonguldak'ın Filyos beldesinden karaya çıkarılacağını açıklamıştı. İlk etapta buraya getirilecek olan gaz, buradan da ulusal hatta bağlanıp, son tüketiciye ulaştırılacak.