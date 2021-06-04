Erdoğan Açıkladı: Karadeniz'de Yeni Doğal Gaz Keşfedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde gerçekleştirdiği konuşmasında bir süredir merak edilen müjdeyi verdi. Erdoğan, Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yapıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Zonguldak’ta gerçekleştirilen Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında ülkemizin enerji yatırımlarına da değinen Erdoğan, aynı zamanda bir süredir beklenen müjdeli haberi de verdi.

Geçtiğimiz gün gelen bazı bilgilerle yeni bir doğal gaz keşfi olabileceğini öğrendiğimiz müjdeli haber, açıklama ile birlikte doğrulanmış oldu. Erdoğan, Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yapıldığını resmen duyurdu.

Bölgeden yeni müjdeli haberler de bekleniyor:

Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı" sözleriyle verdiği haberle birlikte bölgeden yeni müjdeli haberlerin de geleceğini ifade etti. Geçtiğimiz sene keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ardından bu yeni keşif ile birlikte Karadeniz'deki toplam doğal gaz keşfinin 540 milyar metreküpe ulaştığını belirten Erdoğan, "Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Denizde keşfedilen doğal gazın karaya nasıl çıkartılacağına yönelik planların da açıklandığı konuşmada Erdoğan, bu sürecin üç etapta gerçekleşeceğini belirtti. Erdoğan bu üç etabı "Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır" sözleriyle özetledi.