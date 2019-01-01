Google'ın Play Store'daki uygulamalardan çok fazla komisyon aldığını söyleyen Epic Games, Android için kendi oyun mağazasını yayınlayacak ve bu mağazada diğer geliştiricilerin oyunları da bulunabilecek.

2018 yılını kasıp kavuran Fortnite’ın yapımcısı olan Epic Games, uygulama mağazaları konusundaki agresif tavrını sürdürmeye devam ediyor. Şirket, bu yıl içinde Android platformu için kendi uygulama mağazasını yayınlamayı planlıyor. Daha da önemlisi Epic Games, diğer Android oyun geliştiricilerini de kendi uygulama mağazasına çağırıyor.

Epic Games’in şikayet ettiği konu, Google ve Apple’ın mağazalarına uygulama yükleyen geliştiricilerden %30 gibi bir komisyon alıyor olması. Epic Games, bu komisyonun fazla yüksek olduğunu savunuyor ve Epic Games Store olarak adlandırılması beklenen kendi uygulama mağazasında geliştiricilerden %12 komisyon almayı teklif ediyor.

Epic Games, Android platformunda kendi uygulama mağazasını yayınlama hakkına sahip olsa da iOS platformunun kapalı yapısı nedeni ile Apple’a komisyon vermeye devam etmek zorunda kalacak. Şirketin en popüler oyunu olan Fortnite ise Android’in resmi uygulama mağazası olan Play Store’da bulunmuyor.

Android kullanıcıları şu anda Fortnite oynamak için Epic Games resmi internet sitesini ziyaret etmek ve oyunu indirmek zorundalar. Fakat Galaxy akıllı telefon kullanıcıları, Samsung’un Epic Games ile özel anlaşması sayesinde Galaxy Apps uygulama mağazasından Fortnite’ı indirebiliyorlar.