Epic Games’in Platformuna Arama Özelliği Geldi

Epic Games, oyun platformuna arama özelliğini ekledi. Firmayı bu özelliği eklemeye yönlendiren şey ise platformda yer alan oyun sayısındaki artış oldu.

Bir oyun platformundan beklenen şeylerden birisi kolay bir arayüze sahip olmasıdır. Arayüzün kolaylığı için önemli özelliklerden biri de arama kutusunun bulunmasıdır.

Epic Games şimdiye kadar bu özelliğe sahip olmayan bir tasarım kullanıyordu. Sergey Galyonkin Twitter’da yaptığı açıklamada, ilk başladıklarında üç oyunları olduğunu, bu yüzden de bir arama özelliği koymaya ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Şimdi ise platformda üçten daha fazla sayıda oyun yer alıyor. Bu nedenle de bu özellik programa eklendi.

Galyonkin, platformda yer alan oyun sayısı arttıkça sayfalar özelliğini devreye sokacaklarını da belirtiyor. Şimdilik rakipleri kadar çok oyun barındırmayan platform, tek sayfada uzun uzadıya gidecek şekilde bir tasarıma sahip.

Platforma ileride yeni özellikler de eklenmesi bekleniyor. Buluta kayıt, haber akışı, sorun giderme, parti kurma, kullanıcı yorumları özelliği ekleme gibi yenilikler bekleyen kullanıcıların bu isteklerinden hangilerine kavuşabileceklerini ise zaman gösterecek.