Steam'de 31 TL Olan Slime Rancher Epic Store'da Ücretsiz

Steam'de ücret ödenerek indirilebilen oyun, beklendiği üzere Epic Games'in mağazasına ücretsiz bir şekilde geldi.

Ülkemizde hemen hemen herkesin bildiği oyun hamuru misali oynanabilen bir karışım olan slime'ın etrafta uçuştuğu ve sizin de bu slime'ları toplamaya çalıştığınız bir oyun düşünün. Slime Rancher işte tam bu noktada karşımıza çıkıyor. Oyun dağıtım platformu Steam'de 31 TL'ye satılan Slime Rancher, Epic Games Store'da tamamen ücretsiz durumda.

Slimelarla dolu olan yepyeni oyun pastel renklerinde oldukça hoş grafiklerle oyuncuları karşılıyor. Sürekli gelen görevleri yaparak kendinizi geliştirmeye çalıştığınız oyunda, karşınıza çıkacak olan zorluklara karşı Slime çiftliğinizde mahsullerinizi yetiştirip uygun zamanda toplayarak en büyük servetin sahibi olmayı amaç ediniyorsunuz.

Uzak diyarlarda kendine yeni bir yaşam kurmak için yola çıkan ve gittiği yerde bir çiftlik oluşturan Beatrix LeBeau karakteri ile oynayacağınız oyun Slime Rancher'ı Epic Games Store'dan ücretsiz olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Eğer ki bir Epic Games Hesabı'nız yoksa buradan kendinize yeni bir hesap oluşturabilir ve sonrasında oyunu indirmeye başlayabilirsiniz.