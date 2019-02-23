Slime Oyunu Slime Rancher, Epic Store'a Geliyor

Epic Games'in Mağazası'na gelecek olan yeni oyun, ücretsiz oyunlar arasındaki en popüler oyun olmayı hedefliyor.

Son yıllar içerisinde oldukça popüler hâle gelen slime, yumuşak olmasının yanında şekil verilebilmesiyle de eğlenceli bir vakit geçirme oyuncağı olabiliyor. Hakkında YouTube'da milyonlarca video bulunmasına karşın slime, artık oyunlara da geliyor. Slime içeren yeni bir oyun Fortnite'ın da yapımcısı ve dağıtıcısı olan Epic Games Store'da ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

Epic Store'un böyle bir hamle yapması oyuncuları kendi platformuna çekebilmesi için çok önemli zira Slime Rancher; Steam'de 31 TL'ye, Microsoft Store'da 49 TL'ye ve PlayStation Store'da 84 TL'ye satılırken Epic Games Store'da ücretsiz olarak dağıtıma geçecek. Epic Games'in internet sitesinde ise Slime Rancher için "Pek Yakında Geliyor" ifadesi kullanılıyor.

Havada uçuşan ve yerde yuavarlanan slimeları elinizdeki vakumla yakalamaya çalıştığınız Slime Rancher oyunu 7 Mart'tan 21 Mart'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak -ömür boyu, süresiz- edinilebilecek. Eğer hâlâ bir Epic Games hesabınız yoksa buradan yeni bir hesap açabilir ve buradan oyunun sayfasına göz atabilirsiniz.