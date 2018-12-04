Epic Games, Steam'e Rakip Bir Market için Hazırlanıyor

Epic Games, yoğun kullanımının ardından Steam'e rakip olmaya hazırlaıyor.

Şu an için dünyanın en çok oynanan oyunlarından birisi olma ünvanına sahip Fortnite'ın yapımcısı Epic Games, yakın zamanda bize sunacağı bir market sistemi ile Steam'e rakip olmaya hazırlanıyor. Oyun yapımcıları için çekici olan kısım ise yapımcılara 88/12 oranında komisyon öneriyor, bu oran Steam üzerindeki 70/30 oranından çok daha büyük. Yani bu demek oluyor ki oyun yapımcıları oyunlarını Epic Games üzerinden satışa sunmak isteyebilir ve bu durumda Epic Games ekibi satış başına %12 gibi bir komisyon alacak. Bu durum Steam üzerinde %30 oranında.

Epic Games, hızlı ve kontrollü yükselişinin bir getirisi olarak kendilerine yeni gelir kaynakları açmak için fırsat arıyor. Şimdi ise bunlardan biri olarak söyleyebileceğimiz Epic Games Market bunlardan biri diyebiliriz. Firmanın CEO'su Tim Sweeney "Analizlerimize göre, Steam ve diğer popüler mağazalar, yapımcılardan %30 gibi büyük bir komisyon istiyor ve bu da oyun yapımcılarını oyunlarını daha pahalıya satmaya itiyor" şeklinde açıklama yaparken düşük komisyon almalarının bir sonucu olarak diğer marketlere oranla oyunların daha cazip fiyatlı olabileceğini söylüyor.

Epic Games Market içerisinde satılacak oyunların hangi oyun motoru ile yazıldığı fark etmeyecek. Ancak tabii ki Epic Games, Unreal Engine 4 oyun motorunu öneriyor. Henüz nasıl bir etki yaratacağını öngöremediğimiz değişiklikte, nelerin değişeceğini hep beraber göreceğiz.