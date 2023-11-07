Epic Games, oyun mağazası Epic Games Store'un çıkışı üzerinden 5 yıl geçmesine ve popüler olmasına rağmen hâlen kâra geçemediğini duyurdu. Ancak şirket bu durumdan rahatsız değil.

Epic Games, oyun mağazası Epic Games Store’u 2018 yılında Steam rakibi olarak piyasaya sürmüştü. Platform, geçen bu süreçte özellikle her hafta verdiği birbirinden popüler ücretsiz oyunlarla tüm dünyada büyük ilgi toplamıştı.

Bugün ise Epic Games Store hakkında şaşırtıcı yeni bilgiler ortaya çıktı. Şirket, Google ile arasında devam eden davada hâlen platformun artıya geçemediğini duyurdu.

Epic Games Store, beş yılın ardından hâlâ kâr etmiyor

Gelen bilgilere göre Epic Games Store, aralık ayındaki beşinci doğum gününe yaklaşırken hâlen kâra geçemedi ve zarar etmeyi sürdürdü. Bu da ücretsiz oyunların verilmesi, Alan Wake 2’den Fortnite’a, Rocket League’den Dead Island 2’ye kadar yalnızca Epic’e özel olan oyunların yer alması ve 230 milyondan fazla kullanıcıya rağmen hâlen istenilen yere ulaşılamadığını ortaya koydu.

Epic Games Store’un hedefleri büyük

Platformun patronu Steve Allison, hâlen kârlı olmasa da Epic’in hedefinin büyümek olduğunu belirtiyor. Yani şirket, Unreal Engine, Fortnite gibi diğer bölümlerinden kazanç sağlarken Epic Store’un kâra geçmemesinden rahatsız değil ve uzun vadeli planlara sahip. Zaten iki yıl önce Apple ile davasında edinilen bilgiler, platformun 2027’ye kadar kâr beklemediğini ortaya koymuştu.

Yine de bu açıklama, Valve’ın Steam ile hâlen oyun mağazası alanına hâkim olduğunun bir göstergesi. Tabii ülkemize özel olarak bu durum yakında değişebilir çünkü Steam, 20 Kasım’dan itibaren dolara geçmeyi planlıyor.